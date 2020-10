Column: Ontwikkelen

Op verjaardagen is het stoere verhaal dat de open opleidingsvariant social work een opleiding is zonder programma, studiehandleidingen, roosters, toetsen en lessen. Het echte verhaal is dat het een uitgedokterd onderwijsconcept is waarin de intrinsieke motivatie van de student het startpunt is van leren en dat studenten daarom hun eigen individuele programma maken en uitvoeren.

Omdat de studenten van deze opleiding hun eigen mentor mogen kiezen hielden mijn twee collega’s en ik een pitch om de studenten een beeld te geven van onze kwaliteiten, talenten en eigenaardigheden.

Onvoorbereid stond ik voor de groep en plots ging het luikje in mijn hoofd open waar ik alle gestolen citaten, concepten, theorieën en verhalen heb opgeslagen. Ik hield een verhaal over het woord ontwikkelen en deed stiekem alsof het mijn eigen vondst was. Ik had immers studenten voor me te winnen.

‘Ik hield een verhaal over het woord ontwikkelen en deed stiekem alsof het mijn eigen vondst was’

Ik vertelde dat het woord ontwikkelen wordt geassocieerd met zaken als; toevoegen, groeien, groter worden en verrijken maar dat als je het woord letterlijk neemt je pas gaat ont-wikkelen als iets in-gewikkeld is. Ik vertelde over een mummie ‘Die is pas ingewikkeld’ (ook gestolen uit het moppenboekje van mijn dochter). Als een mummie zich ontwikkelt kom je bij de kern uit, de essentie. Ondertussen dacht ik dat als een mummie zich ontwikkelt ik het eerst en vooral op een rennen zou zetten, maar dat terzijde. Ik vervolgde mijn verhaal en verhaalde over fotorolletjes waarbij je vroeger met ‘negatieven’ zichtbaar maakte wat er onzichtbaar al bestond en dat het bij ontwikkelen in die zin niet zozeer gaat om iets of iemand worden die je nog niet bent maar meer om degene worden die je al die tijd al was.

Ik sprak de hoop uit een leerklimaat te scheppen waarin we het niet ingewikkeld houden maar waarin we ondanks prestatiedruk en uitzicht op hoge studieschulden het toch voor elkaar krijgen om een open en ontspannen leerhouding te voelen en plezier te hebben in het leren.

Ik ben benieuwd naar mijn nieuwe groep studenten en de nieuwe opleidingsvariant.

Benieuwd naar hoe het zich ontwikkelt.

Stefan van Teeffelen is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch