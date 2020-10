Column: Waar zijn de recruiters?

Na de herfstvakantie zag ik overal in het nieuws een schreeuw om aandacht voor het tekort in het onderwijs en de zorg. Een groot tekort in een sector hebben we vaker gezien. In de ene sector heerst paniek en de andere circuleert voldoende geld om toch aan gekwalificeerde medewerkers te komen. Hoe kan dat?

Er zijn verschillende soorten recruiters, zoals recruitment consultants, intercedenten en headhunters, maar deze column gaat over de corporate recruiters. De ICT-sector is een geplaagde sector waarin een tekort is aan medewerkers over de hele linie, zoals architectuur, software development, en testing. HRM-afdelingen werden uit elkaar gehaald om een aparte recruitmentafdeling te creëren. Die afdelingen hebben voornamelijk als doel gekwalificeerde medewerkers binnen te halen. Had je een studie gevolgd die maar een beetje gerelateerd was aan ICT, dan werd je benaderd door recruiters. De secundaire arbeidsvoorwaarden werden verbeterd, zodat mensen makkelijker te overtuigen waren om over te stappen.

Het basisonderwijs in de randstad heeft wel geprobeerd om aan meer leraren te komen, ook door de secundaire arbeidsvoorwaarden aan te passen. Maar het voelt niet zo chique om met extraatjes betaald uit gemeenschapsgeld te strooien voor individuele gevallen. De randstad heeft daarnaast het probleem van dure huur- en koopwoningen, die met het salaris van een docent niet te betalen zijn. Dus vestigen de docenten zich ver buiten de randstad en gaan daar werken. Of ze gaan aan de slag in het bedrijfsleven om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. Die ben je sowieso kwijt voor de sector.

‘Het voelt niet zo chique om met extraatjes betaald uit gemeenschapsgeld te strooien’

De coronacrisis blijft voortduren en je ziet op LinkedIn steeds meer foto’s met een groen logo eromheen. Dat geeft aan dat mensen beschikbaar zijn voor werk. Recruiters kunnen veel meer met een LinkedIn-account dan normale gebruikers. Zouden recruiters niet meer kunnen doen? Zouden ze mensen ook niet naar ander werk kunnen begeleiden? Ze kennen de markt heel goed en hebben veel connecties. Ze weten precies waar vraag naar is.

De schreeuw vanuit de zorg en het onderwijs blijft me wel verbazen. Waarom zijn daar geen recruiters? De meeste zorg- en onderwijsinstellingen zijn verenigd in stichtingen met meerdere ziekenhuizen en scholen. Waarom werken bij die stichtingen geen corporate recruiters? Ik vraag me dan af: hoe erg is het tekort echt?

Alleen samen met de recruiters krijgen we werkend Nederland weer onder controle.

Akash Hanoeman is vierdejaarsstudent Bedrijfskunde in Breda