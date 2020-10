Contact via Instagram: docent Ine Mols kletst met studenten via @Vitamine_Bi

Fulltime thuiszitten is niks voor onze creatieve studenten, dacht Business Innovationdocent Ine Mols tijdens de lockdown in maart. Ze besloot hen daarom uit te dagen met challenges op haar Instagramaccount @Vitamine_bi.

Met 128 volgers is het account van docent Ine Mols klein, maar dat maakt haar niets uit. “Het hoeft ook geen groot account te worden met duizenden volgers. Dan ligt de druk bij mij hoog om dagelijks te posten en daar zit ik niet op te wachten. Laat mij maar spontaan posten, dat vind ik veel leuker.”

Volgens de docent kan haar gemiddelde student niet zonder post its. “Daarom daag ik jullie uit om een challenge te doen met een Business Innovationsausje erover: op, met of door middel van post its en alles wat jullie in huis hebben, maken jullie een kunstwerk na”, roept Mols haar studenten op via stories. “Voor deze opdracht ben ik geïnspireerd door een ander account, @tussenkunstenquarantaine.”



Kletsen met studenten

Ze richtte het account op om op een informele manier met de studenten in contact te staan. “Dat mis ik doordat we veel lessen online geven. Als je je studenten fysiek op locatie ziet, bespreek je andere dingen met ze. Je komt ze tegen op gang voor of na de les. Dat zijn de momenten waarop je over informele onderwerpen kletst. Nu we lesgeven via Teams heb je die gesprekjes niet meer.”

Waarom dan via Instagram en niet tijdens online een-op-eengesprekken? “Instagram en sociale media sluiten veel beter aan op de belevingswereld van studenten”, vindt Mols. “Je kunt op een leuke manier interactie aangaan. Bijvoorbeeld via Stories. Daarin stel ik vragen als hoe we het derdejaars curriculum kunnen verbeteren.”