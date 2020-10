De Den Bosch Dataweek gaat vandaag van start

De derde editie van de Den Bosch Dataweek start vandaag. Die is in zijn geheel online te volgen. Ook Avans levert zijn bijdrage.

Tijdens de Den Bosch Dataweek staan maatschappelijke uitdagingen waarin data een belangrijke rol spelen centraal. Thema’s als mobiliteit, energie & duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en agri & food zullen onder andere aan bod komen.

‘’Meer dan ooit zijn data en digitalisering cruciaal voor de manier waarop onze samenleving reageert op een crisis als waar we nu in zitten’’, valt te lezen op de website van het evenement. Het evenement afzeggen vanwege de coronacrisis was dus geen optie, wel vindt het op een aangepaste manier plaats.

Mogelijkheid voor online dialoog

Via livestreams vanaf diverse locaties vanuit Den Bosch zijn de vele lezingen, workshops, demonstraties en interviews voor iedereen te volgen. In het Stadskantoor wordt een Data Studio gebouwd, die als interactief decor voor de activiteiten dient. Door het interactieve karakter van het evenement is er voor studenten volop de mogelijkheid om in dialoog te gaan met ondernemers en inwoners op het gebied van data-gerelateerde onderwerpen.

Inbreng Avans

Het aanbod van de Den Bosch Data Week is breed en dat geldt ook voor de inbreng van Avans. Zo zit Avans-lector Ben Kokkeler vanmiddag aan tafel voor een rondetafelgesprek over data en ethische vraagstukken. Op vrijdag 30 oktober geeft docent Informatica Jeroen de Haas een interactieve lezing over de mysteries van data. Deze is gericht op middelbare scholieren, maar ook voor studenten van Avans geschikt.



Daarna vertelt Avanslector Ander de Keijzer over privacygevoeligheid van data. Later die dag staat Jeroen de Haas wederom op het programma, om met collega-docenten te praten over de effectiviteit van slim datagebruik in de agrifoodsector.





City Deal Challenge

Een onderdeel van de Dataweek is de City Deal Challenge. Het is de derde editie van het evenement, dat onderdeel is van de Data Week. Met de challenge wil de organisatie maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en studenten de mogelijkheid bieden kennis te delen, initiatieven te starten en nieuwe date gedreven oplossingen te realiseren. Dit jaar is het thema ‘De Gezonde Brabantse Stad’.

Hackaton Masters en City Deal Kennis Maken hebben drie challenges bedacht, waaruit studenten zelf kunnen kiezen. In groepjes werken ze hun opdracht vervolgens uit, waarna een vakjury uiteindelijk een winnaar kiest. Voor de winnende groepjes loont een geldprijs van 1000 euro per vraagstuk. Aanmelden kan hier.

De Den Bosch Dataweek duurt tot en met 31 oktober. Het hele programma is te vinden op de site van het evenement. Voor bepaalde online events moet je je vooraf aanmelden.