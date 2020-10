Dit zijn de winnaars van de Lucasprijs en St. Joostpenning

Alumni Daan Mulder en Shannen Ernest zijn de winnaars van de Lucasprijs en de St. Joostpenning. Dat werd gisteravond tijdens de opening van de Graduation Show bekendgemaakt.

De studenten werden gekozen door een vakjury bestaande uit René Bosman, directeur van AKV|St. Joost, Ine Rutgers, directeur van Grafisch Atelier Den Bosch en Ranti Tjan, directeur van EKWC, een postacademisch instituut voor keramiek.

De Lucasprijs wordt jaarlijks door de gemeente ‘s-Hertogenbosch uitgereikt aan de meest veelbelovende eindexamenkandidaat van AKV|St. Joost in Den Bosch. De prijs geeft recht op een geldbedrag van 2500 euro.

Complex, visueel sterk en vervreemdend

Daan, oud-student Art & Research, maakte een film en performance over fictief personage ‘The Mechanic’. The Mechanic streeft ernaar om gelukkig te worden. De jury bewondert de hoeveelheid nieuwe kennis die hij tijdens de coronacrisis heeft opgedaan. “De maker kent de klassiekers en weet waar het werk naar refereert. Het is complex, visueel sterk en vervreemdend”, klinkt het.

Daarnaast vindt de jury zijn werk onderscheidend om de cross overs naar andere kunstdisciplines. Die uiten zich in samenwerkingsverbanden en live events. Meer info over zijn werk vind je hier.

Bron: Daan Mulder

De St. Joostpenning is de jaarlijkse prijs voor de student van AKV|St. Joost in Breda met het beste afstudeerwerk. Deze prijs geeft recht op een geldprijs van 2500 euro en een exemplaar van de bronzen St. Joostpenning.

Nieuwe betekenis aan bestaande beelden

Shannen, die de opleiding Photography, Film & The Digital volgde, maakte een veelzijdig fotoproject over de inwoners van dorp Sint Willibrord. Het werk overtuigde de jury omdat het goed in deze tijd past en een spiegel voorhoudt. Daarnaast is het toegankelijk. “Het werk legt een visuele wereld bloot die er weliswaar al is, maar die je nog niet eerder zo kon zien. Door selectie en secuur ingrijpen van de maker wordt een nieuwe betekenis gegeven aan bestaande beelden”, zegt de jury.



“De maker begeeft zich met dit werk op een uitdagend gebied van ethiek, privacy en copyright. Ook roept het kritische vragen op over de rol van online media bij de vorming van cultuur en identiteit.” Meer informatie over het werk van Shannen vind je op haar pagina op Nowshow.

Foto: Shannen Ernest