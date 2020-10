Dringend advies tot binnen dragen mondkapjes: hoe zijn de reacties op Avans?

Het wordt dringend aangeraden om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke ruimtes. Dat advies geldt ook voor binnenruimtes in hogescholen als studenten en medewerkers zich door het schoolgebouw verplaatsen. Dat vertelde premier Rutte tijdens de persconferentie op dinsdagavond.

Voorlopig blijft het nog bij een dringend advies dat donderdag ingaat. Het advies geldt voor ruimtes waarin praktijk- en vaardigheidsonderwijs gegeven wordt en waarin die afstand niet kan worden gewaarborgd. Mits dat geen gevaarlijke situaties oplevert. Als je in binnenruimtes zit, en anderhalve meter afstand kunt bewaren, mag het mondkapje af.

Mogelijke aanpassing huisregels Avans

Er wordt aan een landelijke wet gewerkt die het dragen van mondkapjes verplicht stelt. Ook Avans is bezig met het verplicht maken ervan. Zo worden de huisregels mogelijk aangepast. Dit gebeurt vanaf de eerste week na de herfstvakantie. ”Als de landelijke wetgeving lang op zich laat wachten, kunnen we de verplichting tijdelijk opnemen in onze huisregels”, laat een woordvoerder van Avans weten in een reactie. ”Dat is een bijzondere maatregel, maar alles is bijzonder in deze tijd.”

Wanneer het straks verplicht wordt binnen mondkapjes te dragen zal Avans geen gratis mondkapjes beschikbaar stellen. Ook niet voor studenten die er geen bij zich hebben. ”In het openbaar vervoer en op andere openbare plekken zijn ze al verplicht, studenten dragen ze al. Dat lijkt ons niet nodig.”

Het goede voorbeeld

Op woensdag wordt er bij Avans aan de Onderwijsboulevard al gehoor gegeven aan het dringende advies. Vooral door de medewerkers van Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). ”Ik draag ze als ik achter de balie zit, naar de kantine ga of over de gang loop. Zo kan ik alvast wennen voor als het straks echt moet”, zegt Jossie van DIF met haar mondkapje op. ”Op deze manier geven we toch het goede voorbeeld.”



Ze vindt het geen probleem dat ze een mondmasker op moet. ”Je doet het niet voor jezelf, maar voor een ander. Ik hoop dat iedereen ‘m gaat dragen en zich goed aan de regels gaat houden. Het is wel vervelend dat je elkaars gezichtsuitdrukking minder goed kunt zien.”



Niet dragen bij geen verplichting

Opvallend is dat woensdag de studenten minder gehoor geven aan het dringende advies. In de gangen van de Onderwijsboulevard draagt niet elke student een kapje.



”Zolang het nog geen verplichting is ga ik er ook nog geen dragen”, zegt tweedejaarsstudent Bouwkunde Jorim van Grinsven in Den Bosch. ”Het idee is goed en ik snap dat het noodzakelijk is. Maar met een bril op is het echt verschrikkelijk. Ik moet bijna mijn adem inhouden om ervoor te zorgen dat de glazen niet beslaan wanneer ik praat. Ook hoor ik er een stuk minder goed mee.”

Jorim van Grinsven

Of hij gehoor gaat geven aan het dringende advies dat vanaf donderdag geldt, is de vraag. ”Als ik heel eerlijk ben denk ik van niet. Of iedereen moet er een dragen, dan doe ik dat misschien toch.”

Twijfels over effectiviteit

Esma El Bachiri, ook tweedejaarsstudent Bouwkunde, heeft zo haar twijfels over de mondkapjesplicht. ”Ik vraag me af in hoeverre niet-medische mondkapjes effectief zijn. Wegwerpmondkapjes met kleine gaatjes erin zijn dat niet helemaal”, zegt ze. ”Moet je het dan opleggen om ze te dragen?”



Toch snapt ook Esma de nieuwe maatregelen. Ze overdenkt of ze het kapje ook al vanaf donderdag in Avans gaat dragen. ”Als mensen zich daardoor veiliger voelen en als Avans het graag wil ga ik het misschien ook doen. Ik vind het ook niet erg om ze te dragen, tijdens mijn werk moet dat ook al”, zegt ze. ”Maar ik twijfel wel. Ik draag het liefst chirurgische mondkapjes, maar die zijn een stuk duurder.”

Hoe moest dat ook alweer, het dragen van een mondkapje op de juiste manier?



-Pak het mondkapje met schone handen vast bij het elastiek aan de zijkanten. Raak de stof zelf niet aan. Doe dit bij zowel het op- als afzetten.

-Doe je mondkapje over je mond èn neus.

-Bewaar je mondkapje in een steriele ruimte. Stop het niet los in je tas.



Stoffen mondkapjes moeten gewassen worden op zestig graden. Het liefst na elk gebruik.



Tip voor brillendragers:

-Smeer je natte brillenglazen ’s ochtends in met zeep en spoel ze af met lauw water. Droog je glazen vervolgens met een schone theedoek. Je brillenglazen zullen op deze manier nauwelijks beslaan!



-Bind de touwtjes van wegwerpmondkapjes kruislings om je oren, zodat het kapje iets strakker om je neus zit. Hierdoor is de kans op beslagen glazen minder groot.