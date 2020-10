‘Duurzaamste docent van 2020’ Eefje Hendriks neemt studenten mee naar vluchtelingenkampen

Eefje Hendriks, Bouwkundedocent bij de Academie voor Bouw & Infra, is uitgeroepen tot meest duurzame docent van het hbo. Ze reist jaarlijks met haar minorstudenten af naar vluchtelingenkampen in Europa om daar vrijwilligerswerk te doen.

“Met de studiereizen naar de vluchtelingenkampen, wil ik studenten bewust maken van de wereld om hen heen. Dat is het belangrijkste wat ik kan doen als docent: bewustzijn meegeven”, vertelt Eefje Hendriks. Sinds twee jaar is ze coördinator bij de minor Disruptive Events, waarin studenten zich buigen over gebeurtenissen die een ontwrichtend effect hebben op de samenleving, zoals overstromingen, orkanen, aardbevingen of pandemieën.

Ieder jaar gaat de docent samen met studenten een week naar vluchtelingenkampen, om met eigen ogen de situatie daar te zien. “En we doen er wat vrijwilligerswerk. We zijn onder andere naar Lesbos, Palermo en Calais geweest.”

De reizen maken een grote indruk op de studenten en Hendriks. “Je leert mensen kennen die gestrand zijn. Dat zorgt ervoor dat zij een genuanceerde mening vormen over de vluchtelingensituatie.” Uiteindelijk komen de studenten volgens Hendriks als professional tot betere oplossingen. “En dat draagt bij aan het verminderen van polarisatie in de Nederlandse samenleving”, meent Hendriks.

Tijdens de gehele minor zijn studenten bezig met levensechte cases van humanitaire organisaties. “Daar zijn organisaties als Cordaid en Artsen zonder Grenzen blij mee. Er is niet veel geld om te investeren in onderzoek, al het geld gaat namelijk naar de getroffen mensen.”

Of de studiereis naar een vluchtelingenkamp dit schooljaar door kan gaan, is nog even afwachten. “De reis staat pas in januari gepland. Hopelijk is het coronavirus dan ver genoeg ingedamd zodat we gewoon kunnen gaan. Is dat niet het geval, dan verzinnen we alternatieven.”

One size fits all

Hendriks zelf doet onderzoek naar de wederopbouw van huizen die verwoest zijn door natuurrampen. “Ik richt me vooral op de communicatie die verbeterd mag worden. Op de Filipijnen en in Nepal deed ik daar onderzoek naar. Ik kwam erachter dat er veel one size fits all-oplossingen worden geopperd. Maar we weten vanuit het onderwijs dat dat niet werkt en dat je moet differentiëren. Zo heeft ook ieder land verschillende mensen met verschillende behoeftes en daar moet je in tegemoetkomen.”

Met de benoeming tot duurzaamste docent hoopt Hendriks een nieuwe beurs te bemachtigen om haar onderzoek voort te zetten. “Mij vorige beurs kreeg ik van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ik hoop dat deze titel deuren opent voor een vervolgbeurs.”

Maandagavond krijgt de Bouwkundedocent de prijs uitgereikt in pakhuis De Zwijger in Amsterdam en dat is live te volgen.