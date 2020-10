Eten op school? Laat het naar je lokaal brengen!

Ook altijd honger tijdens de les? Let dan even op! Vanaf vandaag (maandag 5 oktober) kan je eten en drinken naar je lokaal laten brengen. Via een QR-code aan de muur van het lokaal plaats je een bestelling. Betalen gaat via iDeal. Vervolgens komt cateraar Eurest de bestelde lekkernij naar je toe brengen.

Eurest komt in twee tijdsblokken langs de lokalen: tussen 10:30 uur en 11:30 uur of tussen 14:00 uur en 15:00 uur. Geef je bestelling uiterlijk een uur voor het tijdsblok waarin je iets wil hebben door. Als je ’s ochtends voor 9.30 uur en ’s middags voor 13.00 uur bestelt, weet je zeker dat je broodje op de kar meegaat.

Assortiment

Je kan kiezen uit verse broodjes, verschillende drankjes of een lekkere snack: de keuze is reuze. Bovendien zal het assortiment na de eerste weken worden uitgebreid, mits het concept aanslaat. Ook de tijdsblokken kunnen worden uitgebreid als er veel gebruik wordt gemaakt van bestellen via de QR-codes.

Door snacks naar de studenten toe te brengen, hoopt Avans drukte op de gangen voorkomen.