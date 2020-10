Geen tentamens aan UvA door enorme ICT-storing

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Duizenden studenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen vandaag geen online tentamen maken. Ze kunnen sinds vanochtend niet inloggen in de systemen. Ook veel medewerkers komen er niet in.

Het is tentamenweek, dus de storing komt bijzonder slecht uit. Voor vandaag zijn alle toetsen afgelast. Duizenden studenten missen een tentamen en promovendi kunnen hun proefschrift niet verdedigen, schrijft universiteitsblad Folia.

Systemen als Canvas en Zoom zijn (of waren) voor velen niet te gebruiken. Toch konden sommige studenten hun tentamen wel maken, blijkt op Twitter. “Uiteindelijk toch om 11:20 erin kunnen komen en m keihard gevlamd”, schrijft een van hen. Een ander had zelfs niets gemerkt van de storing, tot hij na zijn tentamen zijn telefoon weer aanzette.

Bijna alles online

Voor sommigen gaat het tentamen toch door: zij moeten het nu via e-mail maken. Anderen kregen vlak voor het begin de afmelding, terwijl het systeem even later weer bereikbaar was – maar kennelijk niet voor iedereen.

Onderwijsinstellingen kampen wel vaker met storingen en liggen soms ook plat door cyberaanvallen. Maar door de coronacrisis gaan tentamens nu vrijwel helemaal online. Storingen als deze hebben daardoor meer impact dan voorheen. De Erasmus Universiteit Rotterdam verklaarde onlangs bijna honderd tentamens ongeldig na softwareproblemen.