‘Hbo moet studenten met migratieachtergrond beter voorbereiden op de arbeidsmarkt’

Het hbo heeft onvoldoende oog voor de problemen van studenten met een migratieachtergrond, blijkt uit nieuw onderzoek. Deze studenten kunnen meer hulp gebruiken bij het vinden van een stage of een baan.

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben minder kansen op de arbeidsmarkt. Dat heeft te maken met discriminatie door werkgevers en ook met hun studiekeuze: ze volgen vaker een opleiding waarmee de banen niet voor het oprapen liggen.

Eigen verantwoordelijkheid

Maar ook het hbo zelf mag zich achter de oren krabben, blijkt uit nieuw onderzoek van onder andere het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Er wordt weleens vergeten dat sommige studenten wat extra steun kunnen gebruiken.

Soms is het probleem dat opleidingen niet willen stigmatiseren en daarom geen verschil maken tussen studenten met of zonder migratieachtergrond, schrijven de onderzoekers. En dat is niet bevorderlijk, vinden ze. Maar vaak weten opleidingen niet hoe ze zulke studenten kunnen helpen.



Bijbaan

Nu ontstaan er tijdens de studie al verschillen die later doorwerken op de arbeidsmarktpositie van studenten met een migratieachtergrond. Zo hebben zij vaker een bijbaan die niets te maken heeft met de sector waarvoor ze worden opgeleid, blijkt uit een enquête onder achtduizend afgestudeerden in economie en rechten. Ze lopen bovendien minder vaak stage bij bedrijven buiten hun eigen netwerk.

Opleidingen zouden daarom meer voorlichting moeten geven over het nut van studie-gerelateerde bijbanen en het belang van netwerken. Ook zouden ze de contacten met werkgevers moeten aanhalen door voor studenten verplichte speeddates en bedrijvendagen te organiseren.

Liever geen open sollicitaties

Sollicitatietrainingen zijn ook geen overbodige luxe. Open sollicitaties en gestandaardiseerde reacties op vaca­tures hebben weinig kans van slagen bij werkgevers. Ze ontvangen die vaker van kandidaten met een migratieachtergrond.

Soms verlopen sollicitatiegesprekken onprettig, bijvoorbeeld omdat er discriminerende vragen worden gesteld. Studenten die dit overkomt, weten vaak niet hoe zij zich kunnen verweren. Opleidingen kunnen hun studenten daarbij helpen, bijvoorbeeld met het indienen van een klacht.

Taaltraining

Taalfouten in sollicitatiebrieven zijn voor de ondervraagde werkgevers “absoluut de nummer 1”-reden om een kandidaat af te wijzen. Het belang van taaltrainingen voor wie dat nodig heeft, kan nauwelijks worden onderschat. De onderzoekers vinden het daarom opvallend dat geen enkele opleiding duidelijk zicht op heeft op het taalniveau van de studenten, ongeacht hun achtergrond. Er moet hoognodig nader onderzoek komen naar het effect van taal op het studie- en arbeidsmarktsucces.