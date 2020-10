Hbo-verpleegkundigen werken vooral parttime en vaak onder hun niveau

Foto: Angeline Swinkels

Slechts een derde van alle pas afgestudeerde zorgprofessionals gaat na diplomering fulltime aan de slag. Dat blijkt uit analyses uit de Keuzegids Hbo 2021 die afgelopen week verscheen. Ook krijgen relatief veel hbo-verpleegkundigen werk dat niet op het niveau is waarvoor ze zijn opgeleid.

Dat zo’n 70 procent van de startende hbo-verpleegkundigen parttime werkt, is niet nieuw. Het percentage is voor het derde jaar op rij ongeveer gelijk gebleven. Twee derde van de net afgestudeerden heeft een baan gevonden op hbo-niveau.

Juist die combinatie roept vragen op, schrijft de Keuzegids. In de zorg zijn werkgevers hard op zoek naar goed opgeleid zorgpersoneel. Het lijkt erop dat het gaat om een structureel probleem dat niet makkelijk op te lossen is door de nieuwe aanwas van studenten.

Meer eerstejaars

Door het loslaten van de numerus fixus voor de opleiding Verpleegkunde is het aantal nieuwe studenten flink gestegen. Bij Avans startten dit studiejaar 727 eerstejaars, landelijk zo’n 8.500.

Of dat voldoende is om de vele openstaande vacatures te vervullen, moet nog blijken. Daarbij speelt ook mee dat fulltime werken aantrekkelijker moet worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door het verlagen van de werkdruk of meer salaris. Daarnaast moeten de werkzaamheden en het opleidingsniveau van de verpleegkundige beter op elkaar aansluiten.

Bron: Keuzegids hbo 2021