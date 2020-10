Het mondkapje van… David van Soelen

Sinds een paar maanden is het voor iedereen in het openbaar vervoer verplicht om mondkapjes te dragen. En die zijn er in allerlei soorten en maten. Van kleurrijke wasbare tot eenvoudige wegwerpkapjes, je kunt het zo gek niet bedenken. In deze rubriek laat Punt zien welke mondkapjes studenten van Avans dragen, én het verhaal daarachter.

Geconcentreerd zit David van Soelen in een practicumlokaal te werken aan een opdracht waarbij hij het elektronisch geheugenspel Simon moet laten werken op zijn computer. Mt een zwart mondkapje op zijn gezicht. ”Dat is verplicht in dit lokaal. Het is de eerste keer dat ik ‘m op school draag”, vertelt de eerstejaarsstudent Elektrotechniek & Technische Informatica in Den Bosch. ”Erg vind ik dat niet, het is terecht dat Avans dat in sommige lokalen verplicht stelt. En ik vind het er nog wel gaaf uitzien ook eigenlijk.”

Ademt soms lastig

Hij is het wel gewend om binnen een mondkapje te dragen. Op vakantie in Frankrijk moest dat ook al. ”Je draagt ‘m niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen niet ziek te maken. Het is een voorzorgsmaatregel die ik graag neem”, vertelt hij. ”Het ademt soms een beetje lastig, maar ik heb er geen last van.”

De laatste tijd nemen de coronamaatregelen weer toe, om het virus een halt toe te roepen. Dat vindt David goed. Hij ziet dat het virus steeds een stapje dichterbij hemzelf komt. ”Mijn vader is al een keer getest en dat was gelukkig negatief. Nu wacht ook mijn zusje op haar uitslag”, vertelt hij. ”Zelf heb ik nog geen klachten gehad, maar het is best spannend.”

“Hopelijk is de testuitslag van mijn zusje negatief”

Weinig keus

Als de testuitslag van zijn zusje positief uitvalt, betekent dat dat hij ook in quarantaine moet. ”Dan kan ik geen practicums meer uitvoeren op school. Ik hoop niet dat dat gebeurt”, zegt David terwijl hij ondertussen druk bezig is met zijn werk. ”Maar als het moet moet het en heb ik weinig keus.”

Om te voorkomen dat hij zelf ziek wordt, draagt hij ook in openbare plekken als winkels een mondkapje. Maar dat het niet overal verplicht is, maakt het er volgens hem niet beter op. ”Daarom zie ik het liefst een mondkapjesplicht. Dan is er veel meer duidelijkheid en kan er ook beter op gecontroleerd worden”, vertelt hij.

Een extra

Tot die tijd blijft hij ze zelf gewoon dragen. Dat doet hij ook in de trein, net als iedereen. Hij draagt er zelfs altijd een extra bij zich. ”Ik ben er inmiddels al drie kwijtgeraakt”, zegt hij lachend. ”Als me dat zou gebeuren wanneer ik net de bus of trein in stap, ben ik de pineut. Dan krijg ik een boete, daar heb ik weinig zin in. Dit werkt beter.”

