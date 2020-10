Mijn huisgenoot heeft klachten. Mag ik naar school? En andere prangende vragen over de coronacrisis

Foto: Pexels.com

Mag ik naar school als een huisgenoot klachten heeft die lijken op Corona?

Als je huisgenoot alleen milde klachten heeft, maar geen koorts of last van benauwdheid, dan mag je als student of docent gewoon naar Avans komen. Het wordt anders als je huisgenoot wél koorts heeft en/of last van benauwdheid. Dan moet diegene zich laten testen en kun jij pas weer naar Avans als de uitslag van die test negatief is. Is de uitslag positief, dan blijf je samen met je andere huisgenoten tien dagen thuis. Krijg je ook klachten? Maak dan een afspraak voor een test via 0800-1202 of online.

Avans heeft een duidelijk schema opgesteld voor studenten en docenten: Wat doe je bij klachten?

Kan ik als student mijn auto parkeren op de parkeerplaats van Avans?

Helaas, dat kan niet. De parkeerplaats in Breda en de parkeergarage in Den Bosch zijn bedoeld voor medewerkers van Avans. De laatste tijd staan er steeds vaker studenten voor de slagboom aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch omdat Avans hen oproept met eigen vervoer te komen, merkt team Facilitair. Daarnaast krijgt het team ook meldingen in ServicePunt. “Studenten komen vaker met de auto. Maar eigenlijk bedoelt Avans dat de studenten lopend of met de fiets moeten komen. Óf zich gewoon laten brengen”, zegt een van de medewerkers van het team.

Kan ik zondag voetballen?

Sportwedstrijden en trainingen blijven toegestaan, zowel binnen als buiten. Vanaf vandaag 18.00 uur mogen daar alleen geen toeschouwers meer bij zijn. Dat geldt voor alle wedstrijden, zowel amateur- als prof. Ook het gebruikelijke biertje na de wedstrijd zit er niet meer in. Alle sportkantines gaan namelijk dicht. Het is de bedoeling dat je na de wedstrijd zo snel mogelijk het sportcomplex verlaat.

Moet ik de lift in mijn studentencomplex mijden?

Als dat kan, is het zeker verstandiger om de trap te pakken in plaats van in de lift te stappen. Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Amsterdam blijven fijne druppeltjes, bijvoorbeeld na een hoestbui, tot wel 30 minuten hangen in slecht geventileerde liftcabines. Het zou volgens de onderzoekers een hoop schelen als liftdeuren open zouden blijven als de cabines stilstaan. Momenteel is dat in Nederland niet toegestaan. Ook raden de onderzoekers aan om, als je toch gebruikmaakt van een lift, weinig te praten en om een mondkapje te dragen.

Eerder schreven we dat volgens Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit, liften geen grotere besmettingsbron vormen dan andere plekken. Dat zei de hoogleraar tegenover de Volkskrant. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dus het tegendeel.

Mag ik weer in Xplora werken?

Ja, dat mag! Avans heeft bekendgemaakt dat je samen met studiegenoten aan groepsopdrachten mag werken in Xplora. Uiteraard wel met inachtneming van de regels en op anderhalve meter afstand. Verder mag je alleen in Xplora werken als je op die dag al bij Avans moet zijn voor een college. Reserveren is (nog) niet nodig. “Daarbij doen we een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten om hier verstanding gebruik van te maken”, schrijft Avans in een bericht.

Gaan de nachtclubs binnenkort weer open?

Helaas, voor wie zin had om met de voetjes van de vloer te gaan: het zit er voorlopig niet in. Het kabinet gaf aan om op 1 september te kijken of de deuren van discotheken weer open konden, maar dat blijkt niet verstandig. Het aantal besmettingen is te hoog en daarmee de risico’s ook.

Mag ik met medestudenten afspreken binnen de Avansmuren?

Nee, dat kan helaas niet zomaar. In de gebouwen mogen op dit moment maximaal 20 procent van de studenten en medewerkers tegelijkertijd zijn. Dat betekent dat je veel onderwijs online zult volgen. Eerstejaars en studenten die praktijkonderwijs volgen, zoals bijvoorbeeld Fysiotherapie of Chemie, krijgen voorrang in het nieuwe normaal. Dat betekent dat zij vaker in de gebouwen aanwezig mogen zijn.

Mag ik thuis mijn verjaardag met een groep mensen vieren?

Ja, dat mag, maar de regering drukt iedereen op het hart om maximaal drie gasten uit te nodigen. Premier Rutte adviseert iedereen ‘dringend’ zich aan die regel te houden.

Kan ik nog bij een vriend langs, of is samen chillen nu not done?

Het niet verboden om een vriend of vriendin op te zoeken. Mits je met niet te veel (maximaal vier) samenkomt en iedereen het kan opbrengen om afstand te houden. Was bij binnenkomst meteen je handen en raak ondertussen niets aan.

Als je langsgaat bij een vriend, beperk je dan tot degene van wie je weet dat hij of zij de maatregelen serieus neemt. Ga niet iedere dag bij iemand anders langs. En natuurlijk: houd anderhalve meter afstand van elkaar.

Ik kan niet werken door de coronacrisis. Kom ik in aanmerking voor compensatie?

Veel studenten geven aan dat ze hun inkomen verloren zijn. Voor de meesten gloort er hoop: het kabinet heeft de geldkraan flink opengedraaid. Zo is er het noodfonds waarmee werkgevers tegemoetgekomen worden voor het doorbetalen van werknemers die door de crisis niet kunnen werken. De werkgever moet het volledige loon zelfs doorbetalen aan de werknemer, maar wordt voor 90 procent in gecompenseerd door de overheid. Feitelijk betaalt de baas dus maar 10 procent van dat inkomen.

Krijg je niet doorbetaald omdat je werkgever geen gebruik maakt van deze regeling, dan moet je als werknemer in gesprek gaan met je baas en hem of haar wijzen op de regeling. Bronnen: LSVb en Rijksoverheid.

Het antwoord op veel Avansgerelateerde vragen vind je op deze pagina.