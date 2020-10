Met uitdelen vega(n) gerechten hoopt GreenOffice stukje bewustzijn te creëren

Vivian en Daan

Met het uitdelen van gratis recepten en vega(n) hapjes staat de GreenOffice vrijdag alvast stil bij Dierendag.

De tafel voor de neus van Vivian de Hoogh van de GreenOffice in de grote hal van Avans aan de Hogeschoollaan ligt vol met smakelijk uitziend eten. ”We hebben couscous met dadels, walnoten en groentes, en wraps met pulled chicken. Maar dan zonder de kip”, legt ze uit. ”Niet zelfgemaakt, maar wel lekker én verantwoord.”

Welzijn dieren

”Het is met Dierendag op komst belangrijk om stil te staan bij het welzijn van dieren en de natuur”, vertelt Vivian, die haar verhaal soms even onderbreekt om eten uit te delen aan de vele geïnteresseerde studenten en medewerkers. ”Eten en recepten uitdelen die vegetarisch en veganistisch zijn, is daar een goede manier voor.”

Naast haar studie Social Work in Breda is de vierdejaars druk met werkzaamheden voor PINK, de jeugdtak van de Partij voor de Dieren en voor de GreenOffice. Die organisatie organiseert binnen en buiten Avans allerlei activiteiten om een duurzamere, bewuste wereld te creëren. ”De urgentie om meer plantaardig te eten is er nu ook. Het coronavirus zou misschien nooit zijn uitgebroken als iedereen plantaardig zou eten.”

Structuur van echte kip

Eerstejaarsstudente Verpleegkunde Daphne van Noort is een van de studenten die zich laat verleiden tot het nemen van een gerecht. Ze gaat voor de wrap. ”Hij smaakt lekker!”, zegt ze enthousiast na de eerste hap. ”Het heeft de structuur van echte kip, het is echt goed gelukt.”

In het dagelijkse leven probeert ze zo nu en dan vegetarisch te eten. ”Eten hoeft geen vlees te bevatten om lekker te zijn”, zegt ze. ”Voor de dieren probeer ik daarom in ieder geval een keer per week geen vlees of vis te eten.”

Hele kantine vegetarisch

Ook Daan van Egmond, vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design, is wel te porren voor een gratis snack. Ook hij gaat voor de wrap. ”Ik vind het belangrijk om gevarieerd te eten, daar valt vegetarisch en veganistisch ook zeker onder”, vertelt hij terwijl hij aan het eten is. ”Het is goed dat er binnen Avans aandacht aan wordt besteed. Van mij zou het hele aanbod in de kantine zelfs vegetarisch mogen worden.”

Vivian, die zelf al sinds haar vierde vegetarisch eet, zou dat ook graag zou zien. Maar het is het niet het hoofddoel van de actie. ”We willen een stukje bewustwording creëren en laten zien dat het niet nodig is om elke dag vlees te eten”, zegt ze. ”Dat gaat in stapjes en heeft tijd nodig. Maar de reacties vandaag zijn in ieder geval positief!”