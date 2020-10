Milos wint prijs met app tegen voedselverspilling

Foto: Pix4Profs / Johan Wouters

Afgelopen vrijdagavond stond de wethouder van Waalwijk met een grote bos bloemen op de stoep van Milos Boksan, eerstejaars Bestuurskunde in Den Bosch. De student heeft met een derde (602) van alle stemmen de Waalwijkse Duurzaamheidsprijs gewonnen met zijn idee voor een anti-voedselverspillingsapp. Milos: “Ik ben super dankbaar voor alle stemmen.”

“Op de avond van de uitreiking zat ik via de livestream van de gemeente mee te kijken naar de bekendmaking van de winnaar. De personen die op de tweede en derde plaats eindigden, werden gebeld. Op de belmomenten was ik erg zenuwachtig. De eerste prijs zou door de wethouder worden uitgereikt bij het huis van de winnaar. Toen ik de deurbel hoorde, wist ik dat ik gewonnen had”, vertelt Milos trots.

Idee

De app die Milos bedacht heeft, bestaat uit verschillende onderdelen. “Allereerst ziet de consument welke producten uit de supermarkt over de datum dreigen te gaan. Die kunnen ze met korting kopen. Zo gaat de app voedselverspilling tegen.” Bijkomend voordeel voor aanbieders is dat ook voedselpakketten kunnen worden aangeboden. “Ik denk dat ik daarvoor verder in gesprek moet met supermarktmanagers. Het lijkt mij mooi als er in de zomer bijvoorbeeld picknickboxen te verkrijgen zijn.”

Supermarkten profiteren volgens Milos van de app: “Winkels verkopen producten die anders worden weggegooid. Ik werk zelf op de groenteafdeling van een supermarkt. Daar zie ik hoeveel voedsel er per dag in de vuilnisbak belandt.”

Concurrentie

Er zijn al andere anti-voedselverspillingsapps op de markt. Milos hoopt zich van hen te kunnen onderscheiden, door duurzaamheid in zijn app extra te benadrukken. “Een startscherm waarop staat hoeveel CO2-uitstoot je hebt bespaard met je voedselbesparing zou ik mooi vinden’, noemt hij als voorbeeld.

Ook wil de 17-jarige student een onderdeel in de app hebben met tips over hoe je thuis voedselverspilling tegengaat, bijvoorbeeld welke producten er binnen en buiten de koelkast bewaard moeten worden .

Investeerders

Nu Milos de prijs in de wacht heeft gesleept, lijkt zijn project pas echt te zijn gestart. “Ik ben in gesprek met een mogelijke investeerder voor de app. Binnenkort ga ik praten met appontwikkelaars.” Daar blijft het niet bij: “Na mijn nominatie en mijn winst hebben andere partijen mij ook berichten gestuurd via LinkedIn. Het is voor mij een hele nieuwe wereld. Mijn telefoon explodeerde nadat ik had gewonnen. Ik sta inmiddels in het Brabants Dagblad, het AD, lokale kranten en ik kwam gisteren op de lokale radio. Ik had niet verwacht dat het zo veel zou zijn, maar ben er super dankbaar voor.”

Toekomst

Milos heeft al ideeën over de toekomst van de app. “Ik wil hem testen in de gemeente Waalwijk. Ik hoop dat hij daarna overal in Nederland gebruikt kan worden. Voedselverspilling is immers een probleem dat niet alleen in Waalwijk speelt, maar in heel Nederland. Ik hoop een groot publiek te bereiken.”

De Duurzaamheidsprijs is een geldprijs ter waarde van driehonderd euro, te besteden naar keuze. Milos: “Ik weet nog niet precies hoe ik het ga besteden. Misschien neem ik mijn vrienden mee uit eten wanneer dat weer kan.”

