Minister voorspelt mondkapjes in hoger onderwijs

Er is een goede kans dat er een landelijk advies komt om mondkapjes te dragen in hogescholen en universiteiten. Dat zegt minister Van Engelshoven in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Ze verwacht dat het kabinet dit morgen bekend zal maken.

“Het is natuurlijk niet ideaal als een hogeschool en universiteit in dezelfde stad een ander beleid voeren”, zegt Van Engelshoven. Dat is bijvoorbeeld in Leiden het geval: de hogeschool eist mondkapjes, de universiteit niet.

Vakbonden voelden al eerder voor een landelijk ‘advies’, maar de organisaties van studenten, universiteiten en hogescholen wilden liever lokale afwegingen maken. En je moet wel draagvlak hebben voor zulke beslissingen, meent Van Engelshoven.

Publieke opinie

Ze kwam erdoor onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. “We zien inmiddels ook de publieke opinie kantelen”, zegt ze. Dus heeft ze het nogmaals besproken in het kabinet.

“Ja, er is een goede kans dat er in het hoger onderwijs tóch een landelijk advies tot het dragen van mondkapjes komt”, stelt ze nu, “maar voor die tijd zullen de meeste instellingen al wel om zijn, vermoed ik.”

Morgen geeft premier Rutte weer een persconferentie over de coronamaatregelen.