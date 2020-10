Minister wil mbo’ers in het hbo meer bedenktijd geven

Door het leenstelsel durven minder mbo’ers de sprong naar het hoger onderwijs te wagen, erkent minister Van Engelshoven. Daarom wil ze deze studenten iets meer tijd gunnen in het eerste hbo-jaar. Dat zegt ze in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Van de minister mogen studenten die uit het mbo komen een jaar lang kijken of het hbo bevalt. Als ze toch afhaken, hoeven ze hun aanvullende beurs en ov-studentenkaart niet terug te betalen. “Zo kunnen we heel gericht iets repareren.”

Hoe ze over de terugkeer van de basisbeurs denkt, wil ze niet zeggen. “Die discussie is er een voor de verkiezingscampagnes en de formatietafel van het nieuwe kabinet. Ik moet wel zeggen dat je langzamerhand bizarre voorstellen ziet langskomen.”

Tienduizend euro

Ze hekelt het voorstel van GroenLinks om alle 18-jarigen tienduizend euro geven. “Dat is toch gek? Je zult maar werkloze ouders met hoge schulden hebben en dan moeten uitleggen dat je die tienduizend euro voor je eigen toekomst nodig hebt. Of dit nu zo doordacht is, weet ik niet.”

Wat de partijen straks ook met het leenstelsel gaan doen, zegt Van Engelshoven, ze moeten wel het extra geld behouden dat het schrappen van de basisbeurs heeft opgeleverd. “We wilden investeren in het hoger onderwijs en die urgentie is beslist niet minder.”