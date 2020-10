Minorstudenten Public Controlling in debat over corona: ‘Studenten moeten financiële compensatie krijgen’

Studenten moeten een financiële compensatie krijgen voor het lesgeld dat zij nu betalen. Het is een van de stellingen waarover studenten van de minor Public Controlling maandag aan de Onderwijsboulevard debatteerden. “Online les? We hebben er gewoon een extra streamingdienst bij.”

De 25 studenten die de minor volgen van de Academie voor Financieel Management zijn onderverdeeld in drie groepen. De ene groep vertegenwoordigt Avans, de andere de werknemers en ook de student mag zijn woordje doen.

‘Studenten moeten financieel gecompenseerd worden’, luidt de eerste stelling waarover de drie partijen in debat gaan. ‘Ja’, zegt de groep die de Avansstudent vertegenwoordigt. “De kwaliteit van het onderwijs is achteruitgegaan en we komen nauwelijks nog op school. We hebben er gewoon een extra streamingdienst bij”, luidt hun mening. “En bovendien krijgen wij het zwaar te verduren omdat veel bijbaantjes niet doorgaan, maar we moeten wel meer dan tweeduizend euro collegegeld betalen.”

De groep studenten die Avans representeren zien niet veel in een financiële compensatie: “Zolang een student geen studievertraging oploopt, vinden wij dat niet nodig. Wij hebben deze pandemie ook niet zien aankomen. Als studenten echt geld willen zien, moeten ze aankloppen bij het Ministerie van Onderwijs.” De werknemers zijn het eens met de studenten. “Wij een vergoeding? Dan zij ook!”