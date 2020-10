Nienke studeert, kookt en slaapt in haar studentenkamer op wielen

Wat doe je als je geen studentenkamer meer wil huren uit angst voor een studieschuld, maar ook niet terug naar je ouders wil? Dan koop je gewoon een busje en bouw je die om tot woning, besloot communicatiestudent Nienke.

Wanneer Nienke met haar grijze bus het bijna lege parkeerterrein van Avans aan de Hogeschoollaan in Breda oprijdt, kost het een paar pogingen voor ze recht in het parkeervak staat. ”Het rijden in de bus zelf lukt prima en gaat soepel. Maar het blijft een lomp ding”, zegt ze lachend. ”Er zitten ook al wat deuken in de bus, maar die zaten er al in toen ik ‘m kocht!”



Studieschuld

Sinds vijf maanden zijn de derdejaarsstudent Communicatie in Breda en haar bus zo’n beetje onafscheidelijk. Voor die tijd woonde Nienke drie jaar in een studentenhuis in Den Bosch. Daar zag ze haar studieschuld oplopen. ”Ik kon ervoor kiezen om meer te werken, maar dat zou ten koste gaan van mijn studie. Ik kon ook meer bijlenen, maar dan werd mijn schuld nóg hoger. Dat was kiezen uit twee kwaden”, zegt ze.



Teruggaan naar haar ouderlijk huis was door de slechte ov-verbinding ook niet te doen. ”Ik had dus een eigen auto nodig. Toen zei ik deels voor de grap: ik kan ook een bus kopen en verbouwen, zodat ik erin kan slapen. En nu leef ik erin.”

‘Ik heb alles wat ik nodig heb’

Ze kocht een tweedehands Volkswagenbus. Die veranderde dankzij haar handige vader in een paar maanden in een plek om te wonen. Er zit een bed in, een bureau dat uit de muur komt, een kledingkast, een tafeltje, een chemisch toilet, een kachel, een wasbak met daarnaast twee gaspitten, een koelbox en twee jerrycans met zeven liter stromend water. ”Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik kan er goed werken en het bed slaapt gelukkig ook echt goed”, vertelt Nienke. ”Alleen een douche ontbreekt, maar dat kan ook op camperplaatsen, voor het coronatijdperk bij sportscholen of bij vriendinnen thuis, als ik daar op bezoek ga.”





Door alle voorzieningen in haar bus kan Nienke er prima wonen én studeren. ”Ik heb onbeperkt 4G genomen zodat ik altijd goed internet heb. Via mijn telefoon maak ik dan een hotspot voor mijn Macbook. Dat werkt verrassend goed”, zegt ze.



Niet alles delen

Met haar bus is ze in principe vrij om te gaan en staan waar ze zelf wil. Maar wildkamperen is in Nederland verboden, waardoor ze niet overal langs de weg mag slapen. Via de apps Campercontact en park4night zoekt Nienke legale daarom camperplaatsen op. Daar kan ze gratis, of tegen betaling de nacht doorbrengen.



”Die vrijheid is heerlijk. Als ik in het weekend spontaan zin krijg om naar Brouwersdam aan zee te gaan, kan ik dat gewoon doen”, zegt Nienke, die doordeweeks een gezellige plek heeft om te staan in de buurt van haar stage-adres. Waar dat is deelt ze liever niet, net als haar achternaam. ”Bang ben ik niet, maar ik houd wel rekening met mijn privacy en wat ik deel met de buitenwereld.”



85 duizend volgers

Haar belevenissen in en rond haar bus deelt Nienke via Instagram en Tiktok. Dat slaat aan: op Tiktok heeft ze bijna 85 duizend volgers. Een van haar filmpjes is ruim een miljoen keer bekeken. ”Super leuk is dat. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt en word inmiddels zelfs herkend. Ik krijg veel reacties, ook van mensen die door mij zelf een busje hebben gekocht”, zegt ze. ”Maar doordat het er zo veel zijn, probeer ik niet te laten zien waar ik sta.”

Nadelen aan het wonen, studeren en koken in haar bus zijn er volgens haar niet. ”Als ik gelijk na het eten de afwas doe blijft de lucht niet eens hangen”, zegt ze. ”Het wordt ’s nachts alleen wel een beetje koud. Ik ben benieuwd hoe dat straks in de winter gaat zijn. Gelukkig heb ik genoeg dekens!”

Goedkoper dan studentenkamer

Vaak krijgt Nienke de vraag hoeveel geld het kost om te leven zoals zij doet. ”Dat verschilt heel erg van hoe je het aanpakt. Je vaste lasten zijn goedkoper omdat je geen huur betaalt”, zegt ze. ”Maar de aanschafprijs van de camper en het verbouwen kost wel veel geld. Al met al denk ik wel dat het uiteindelijk goedkoper is dan het huren van een studentenkamer.”

Hoelang Nienke nog op deze manier in haar camper blijft leven weet ze niet. Wel weet ze dat ze er voorlopig niet aan moet denken om in een huis te wonen. ”Misschien komt er in de toekomst wel een grotere bus”, zegt ze fantaserend. ”Maar voorlopig ben ik echt gehecht aan mijn bus. Zeker nu ik de binnenkant heb beschilderd en schelpen heb opgehangen en bezig ben met het ophangen van lp’s. De vrijheid die ik heb is heerlijk. Het gevoel dat ik elke avond een andere achtertuin kan uitzoeken is zo fijn!”