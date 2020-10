Nina loopt stage bij RTL: ‘Ik ben iedere dag bezig met de tofste programma’s’

Als stagiaire bij RTL verzorgt Nina van den Akker, derdejaars Communicatie in Breda, de pr rond programma’s van de verschillende zenders. Ze regelt interviews en brieft kandidaten, schrijft persberichten en pr-plannen. “Geen dag is hetzelfde.”

Hoe ben je terechtgekomen bij RTL?

“Via het platform Mediastages. Daar staan een hoop vacatures voor verschillende stages in de mediabranche. Het contact met hen is fijn en wanneer jij aangeeft wat voor stage jij voor ogen hebt, kijken ze graag met je mee. Verder ben ik ook erg actief geweest op LinkedIn. Via mijn LinkedIn-oproep en mijn sollicitaties bij Mediastages heb ik verschillende gesprekken gehad. Uiteindelijk leek de vacature van RTL het beste bij mij te passen.”

Waarom wilde je daar graag stage lopen?

“Voordat ik met een hbo-opleiding begon, heb ik een driejarige mbo-opleiding junior accountmanagement gevolgd. Toen heb ik drie stages gelopen en mezelf al kunnen ontwikkelen binnen verschillende bedrijven en branches. Daardoor wist ik waar mijn interesses lagen. Stage lopen vind ik ontzettend leuk aangezien je nieuwe mensen ontmoet, jezelf ontwikkelt en zoveel meer leert dan uit de boeken. Omdat ik nog weinig tot geen kennis had van de mediabranche en ik daar graag alle ins en outs van wilde weten, leek een stage hier de uitgelezen kans. De vacature van RTL sloot aan op al mijn wensen: in de mediabranche, mezelf kunnen ontwikkelen op het gebied van taal en schrijven en een netwerk opbouwen dat ik later weer kan gebruiken. Vandaar de keuze.”

Wat doe je precies bij RTL?

“Ik ben stagiaire op de afdeling zendercommunicatie. Daar ben ik, samen met mijn collega’s, verantwoordelijk voor de pr van de programma’s op de RTL-zenders en Videoland. Omdat er op de afdeling twee stagiaires zijn, focus ik mij vooral op de programma’s op zender en de andere stagiaire op Videoland.

Bij de verschillende programma’s maken we een pr-plan (daarin staan o.a. de kernboodschappen, hoe je het programma onder de aandacht gaat brengen in de media en algemene informatie over het programma), schrijven we persberichten en mailings, helpen we bij pers-events (althans, aan het begin van mijn stage. Door corona zijn er geen events meer) en zijn wij de contactpersoon tussen de kandidaten/juryleden van een programma en de media, bijvoorbeeld wanneer er een interviewaanvraag is. Wij plannen dan de tijd en datum en zorgen ervoor dat de kandidaat gebrieft wordt met zaken die hij/zij in z’n achterhoofd kan houden bij het beantwoorden van vragen.”

Wat is het leukste dat je hebt gedaan?

“Het leukste vind ik wanneer ik een groot interview of artikel in een blad geregeld heb. Dat geeft mij echt een energieboost. Maar als ik één ding moet kiezen, is dat het pers-event van Drag Race Holland. Dat heb ik samen met collega’s opgebouwd, ik heb de pers begeleid en vooral heel veel gezien en geleerd over hoe het er achter de schermen bij zo’n pers-event aan toe gaat. Mega leuke ervaring! Helaas zal ik geen events meer meemaken vanwege de ontwikkeling van het coronavirus.”

Hoe ziet je werkdag eruit?

“We hebben flexibele werktijden en moeten tussen 8 en 9.30 uur beginnen. Meestal start ik om 8.30 uur mijn laptop op met een kopje thee erbij. Het eerste uur ben ik vaak bezig met het beantwoorden van mailtjes en daarna is het steeds verschillend. De ene dag denk ik na over een communicatiestrategie/pr-plan en maak ik een persbericht, de andere dag schrijf ik (regionale) media aan om een programma of de kandidaten van een programma onder de aandacht te brengen. Wat ook tot mijn werkzaamheden behoort, is het spotten van fragmenten. Dan kijk ik een aflevering van een bepaald programma, kijk ik welke fragmenten (korter dan een minuut) interessant zijn voor in de media en verspreid ik die. Geen dag is hetzelfde, dat maakt mijn stage zo leuk. Ik heb veel verantwoordelijkheden, bouw een mooi netwerk op en ik ben iedere dag bezig met de tofste programma’s.”

Moet je veel reizen van en naar kantoor of werk je thuis?

“Voor mijn stage ben ik op kamers gegaan in Hilversum. Ik woon in Oosterhout en dat is met het openbaar vervoer bijna twee uur reizen. Vanuit mijn kamer in Hilversum is het maar tien minuten fietsen naar het RTL-kantoor op het mediapark. De eerste weken van mijn stage mocht ik één dag per week op kantoor komen. Inmiddels werken we allemaal volledig thuis.”

Waar moest je het meeste aan wennen?

“Niet constant met stage bezig zijn is iets wat ik nog steeds erg lastig vind. In mijn kamer van 18 m2 in Hilversum staat een mooie eetkamertafel, daar zit ik aan met mijn ontbijt, lunch en avondeten en ik werk er de hele dag aan. Nog even snel mijn mail checken, mijn laptop tijdens de lunch niet wegleggen of in het weekend mijn mails lezen is niet ideaal. Het is lastig om mezelf aan te wennen dat ik uiterlijk om 18.00 uur écht mijn laptop dicht moet klappen en niet mijn mail moet blijven checken…”

Hoe is het team waarin je werkt?

“Ontzettend leuk! Helaas heb ik niet iedereen persoonlijk ontmoet en bleef het een e-meet, toch kan ik iedereen altijd bellen om even te kletsen of wanneer ik vragen heb. Het is een divers team met verschillende kwaliteiten waar ik een hoop van leer.”

Heb je vanuit je opleiding genoeg kennis meegekregen om je stage goed te kunnen uitvoeren?

“Over het algemeen wel. Alleen heb ik een stage die gericht is op ‘pr’ en dat behandelen we pas na mijn stage. Dat was in het begin niet ideaal maar ‘al doende leert men’. Het tweede semester van jaar drie wordt voor mij dus appeltje-eitje.”

Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe hebt geleerd?

“Alles dubbelchecken, bijhouden waar je mee bezig bent en overzicht bewaren. Omdat er een hoop programma’s door elkaar lopen is het handig om bij te houden wat je waarvoor geregeld hebt en met wie je contact hebt.”

Zie je jezelf na je opleiding ook in Hilversum aan de slag gaan?

“Ja! De stad zelf is leuk, op het mediapark hangt een toffe vibe en er is hier een hoop werk in de mediabranche. Na tien weken stage kan ik concluderen dat de mediabranche een wereld is waar ik mezelf later in zie werken.”