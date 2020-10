Ook mondkapjesplicht in het hoger onderwijs

Vanaf vandaag geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen in het hoger onderwijs, en dat dringende advies wordt binnenkort een plicht. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt.

“Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown”, zei premier Rutte in zijn persconferentie. Hij kondigde een reeks strenge maatregelen aan, zoals sluiting van de horeca. Het kan niet anders, was zijn boodschap: het aantal besmettingen met covid-19 stijgt veel te snel.

En de mondkapjes? Het kabinet wil de ‘slepende discussie’ voor eens en voor altijd beslechten. Er komt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf dertien jaar in alle publieke binnenruimtes: denk aan winkels, musea en theaters.

Tussen colleges

En ja, er komt ook een mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. “Tussen de lessen of colleges door, en als je rondloopt in de bibliotheek of de kantine, zijn mondkapjes straks verplicht”, zei Rutte, “ook in het mbo en het hoger onderwijs.”

Totdat de wet er is, geldt alvast een ‘dringend advies’. Minister Van Engelshoven had dat maandag al aangekondigd in een interview met het HOP, al hield ze formeel nog een slag om de arm.

Ze dacht alleen dat universiteiten en hogescholen voor die tijd zelf al hun huisregels zouden hebben aangepast. Dat blijkt niet het geval. Zelfs met de snel oplopende besmettingen hadden veel universiteiten en hogescholen geen zin om mondkapjes te adviseren.

Randjes

“Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt”, voegde Rutte eraan toe. “Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt, en dat is nu.”

Waren de eerdere maatregelen niet goed genoeg? Mensen blijken toch nog te vaak dicht bij elkaar te komen, zei Rutte. “Als je het optelt, dan hebben we het met elkaar niet goed genoeg gedaan.”