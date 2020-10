Alumni Anna en Minke doen mee aan Dutch Design Week: ‘Gaaf om daar onderdeel van te mogen zijn’

Oud-masterstudenten van AKV|St. Joost Anna Habova en Minke Nouwens doen mee aan de Dutch Design Week die morgen start. Normaal is de week gevuld met fysieke en online evenementen in Eindhoven, dit jaar vindt alles het eerst online plaats.

En hoewel de twee oud-studenten dat best jammer vinden, is hun enthousiasme er niet minder om. ”Het is heel gaaf om onderdeel te zijn van een evenement als de Dutch Design Week. Daar hebben we echt heel veel zin in”, vertelt Anna enthousiast. ”Het is een mooie kans om ons werk aan een groot publiek te laten zien.” Met die woorden is Minke, die instemmend knikt, het helemaal eens. ”Het is een enorm platform, om daar aan te mogen bijdragen is super.”

Inside out

Eerder dit jaar studeerden de twee af aan de masteropleiding van kunstopleiding AKV|St. Joost. Dat deden ze met de voorstelling Inside out. Doordat het schoolgebouw door corona tijdelijk sloot en de studenten vanuit huis moesten werken, bleek dat plots een toepasselijk thema. ”En dat terwijl het al een jaar vaststond”, zegt Minke, een visueel artiest die poëtische slow films maakt. Voor de Dutch Design Week maakte ze een 3D-voorstelling met foto’s en tekst, en een video essay van 14 minuten waarin de vraag ‘hoe kan ik schrijven als glas?’ een grote rol speelt.

Credit: Felicia Chang

”Voor veel mensen is dat moeilijk te bevatten, maar glas heeft iets speciaals. Het schijnt, het ‘lights me up‘. Het helpt me om op een andere manier te kijken naar de wereld”, legt ze uit. ”Het maken ervan is een heel fysiek proces. Het wordt op hoge temperaturen gesmolten. Ik ben in een glasfabriek in Shanghai geweest, dat was echt geweldig. Ik raakte er ontzettend geïnspireerd.”



Interactieve gereedschapskist

Anna is illustrator en maakt muurschilderingen. Haar afstudeerwerk, waarmee ze ook op de Dutch Design Week staat, bestaat uit verschillende interactieve gereedschapskisten genaamd ‘letterboons’. Elke kist staat in het thema van één onderdeel van vakmanschap, zoals tijd en passie. Ook bevatten sommige boxen materiaal als verf en posters, relevant voor de artiest. ”Daardoor leer je jezelf kennen, het maakt je zelfbewust”, legt Anna uit. ”Aan sommige boxen met daarin verfproducten hangt normaal gesproken een fysieke opdracht. Omdat alles nu online plaatsvindt, gaat dat helaas niet door. Via foto’s en filmpjes probeer ik dat nu toch te laten zien aan het publiek.”





Credit: Anna Hablova. Een van de letterboons van Anna, met daarin verfmateriaal en een uitleg.

In het dagelijks leven raakt ze geïnspireerd door onderzoek te doen naar collega-illustratoren en sign painters. Dat zijn degenen die onder andere grote borden en reclameteksten beschilderen .”Wat sign painters doen is al heel oud, maar zo mooi en zo puur. Dat wilde ik graag gebruiken in mijn eigen werk”, zegt ze. ”Illustraties hebben de kracht om te laten zien wat er in je hoofd omgaat. Het zendt een boodschap uit.”

Vrienden als hulp

Tijdens het werken aan hun afstudeeropdracht en het project voor de Dutch Design Week, hebben de twee naast hun docenten veel gehad aan hun vrienden. ”Die kijken met een andere blik naar je werk en geven je daardoor soms inzichten waarover je zelf nog helemaal niet hebt nagedacht”, zeggen de twee. ”Als je zelf zo vaak naar je eigen werk kijkt, zie je het na een tijdje ook niet meer. Dus het is fijn dat zij ons wilden helpen.”

Meer informatie over het afstudeerwerk van Anna en Minke is hier en hier te vinden. De online opening is via de site van de Dutch Design Week te volgen. Daar staat ook de informatie over andere evenementen. De Dutch Design Week duurt tot en met 25 oktober.