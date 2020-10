Recensie: opgaan in het raadsel van Rebecca

Nieuw op Netflix is de Netflixfilm Rebecca. Lily James speelt een jonge vrouw, die als dienstmeisje met de rijke mevrouw Van Hoppen naar Monte Carlo reist. Daar ontmoet ze Maxim De Winter (gespeeld door Armie Hammer), een jonge weduwnaar, die befaamd is om de feestjes die zijn overleden vrouw gaf in zijn familiehuis Manderley. De film werd al een tijdje groots aangekondigd op social media, wat mij maar al te nieuwsgierig maakte. Wie gaat kijken, wordt niet teleurgesteld.

De hoofdrolspeelster (wier naam niet genoemd wordt in de film) valt op het eerste gezicht als een blok voor Maxim. Hij neemt haar mee op autoritjes, naar het strand en uit lunchen. Wanneer ze hem naar zijn overleden vrouw vraagt, wordt hij chagrijnig en stil. Bij de dienstmeid gaan nog geen alarmbellen af, dus wanneer Mr De Winter haar na slechts enkele dagen een aanzoek doet, trouwen de twee. De naïviteit van de vrouw is verbazingwekkend: je wil toch meer dan alleen een achternaam kennen voor je in het huwelijksbootje stapt?

Vervolgens komt de nieuwe Mrs. De Winter aan op Manderley. Ze heeft duidelijk geen idee van rijkdom waarin ze terecht komt. In het huis is Maxims overleden vrouw, genaamd Rebecca, nog overal aanwezig: ze heeft haar eigen vleugel (van het huis), haar honden lopen nog rond en het personeel is nog steeds loyaal aan haar. De naïviteit van Mrs De Winter komt terug in haar hysterische reacties. Zo rent ze huilend door het huis wanneer Maxim boos op haar is. Als kijker wordt je steeds nieuwsgieriger: wat is er met Rebecca gebeurd?

Er gebeuren vreemde dingen. Zo slaapwandelt Maxim ’s nachts naar de kamer van Rebecca en verzamelen spreeuwen zich boven het huis. De film wordt steeds intrigerender. Hoe meer clues over Rebecca en haar dood je krijgt, hoe meer je je afvraagt hoe het écht zit.

Kijkervaring

Tijdens het kijken van de film ben je als de naïeve, nieuwe Mrs. De Winter: eerst zie je de warmte en het geluk van de huwelijksreis. Je kijkt schaapachtig naar je scherm, waarna je actief gaat nadenken over wat voor persoon Rebecca was en wat er met haar is gebeurd. Hoe is ze overleden? Heeft Maxim haar vermoord? Had ze een affaire? Waarom doet het hoofd van het huishouden, Mrs. Denvers, zo koel tegen Mrs. De Winter?

Het is een lange film, waarin een verhaal van kop tot staat verteld wordt. Van de ontmoeting, tot een plottwist, naar de ontrafeling, met tot slot een volwaardig einde. Door de vele afwisseling en het overtuigende spel, verveelt de kijker zich geen moment. Wanneer de aftiteling in beeld komt, wens je dat er nog een deel twee komt, om nog eens in dit raadsel opgezogen te worden.