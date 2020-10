Romy doet onderzoek naar duurzaam plastic: ‘Je kunt het tot tien keer opnieuw gebruiken’

Foto: Romy van Dongen

Romy van Dongen, vierdejaarsstudent Chemische Productinnovatie in Breda, is met haar deelname aan een onderzoek naar duurzaam plastic genomineerd voor de Waalwijkse Duurzaamheidsprijs. “Ons plastic kun je helemaal moleculair recyclen, doordat het gemaakt is van een stofje uit hout. Zo kun je het wel tien keer opnieuw gebruiken!“

“Moleculair recyclen betekent dat je een product weer volledig terug kunt brengen tot de grondstoffen”, legt Romy uit. “Een gewoon plastic, zoals PET-plastic, piepschuim of een verpakkingsmateriaal, wordt ook gerecycled, maar dat gebeurt mechanisch. Dat betekent dat het wordt omgesmolten en daarna opnieuw gebruikt. Daarbij gaat de kwaliteit van het plastic achteruit. Bij moleculair recyclen blijft de kwaliteit hetzelfde.”

Bewustwording

Met haar project wil Romy bewustwording creëren. “Je koopt een fles douchegel, een zak gesneden sla, maar je staat er niet bij stil wat er met dat plastic gebeurt wanneer je het weer weggooit.” Toch wil Romy mensen geen negatief beeld geven van hun plasticgebruik. “Als hoofddoel wil ik mensen een positief beeld van plastic geven, door ze kennis te laten maken met een duurzame versie van plastic. Plastic is vaak negatief in het nieuws door de plastic soep en vervuiling. Ik wil de uitdagingen in de industrie tonen. Daarbij wil ik uitleggen wat de dilemma’s én mogelijke oplossingen zijn.”

The Green Chemistry Group

Het onderzoek waar Romy aan meewerkt is opgestart door de organisatie The Green Chemistry Group. De student voert het in samenwerking met docent Jack van Schijndel uit in het lab van Avans. Het plastic dat door The Green Chemistry Group is ontwikkeld, is gemaakt van lignine, een stofje uit hout. Door de natuurlijke basis is het makkelijk recyclebaar. Sterker nog, je kunt het plastic terugbrengen naar de grondstoffen, waardoor het tot wel tien keer herbruikbaar is.

Wanneer het plastic toch in de natuur belandt, verdwijnt het na verloop van tijd volledig. Althans, dat wil Romy met haar onderzoek bewijzen. “Ik ga onderzoeken met behulp van de natuur hoe snel het plastic kan worden afgebroken. De natuur breekt het plastic veel agressiever af dan wij in een laboratorium kunnen nabootsen”, vertelt Romy over haar aandeel in het onderzoek. In augustus van dit jaar is ze aan het project op het lab begonnen.

Technopolis

Naast haar onderzoek op Avans, is Romy bezig met een samenwerking met Technopolis in Mechelen. Daar werkt ze aan een educatief programma, dat kinderen meer leert over plastic. “Kinderen komen dagelijks in aanraking met plastic, maar weten vaak niet hoe het wordt gemaakt en wat ermee gebeurt nadat je het weggooit.”

In Romy’s lespakket komen experimenten waarbij kinderen zelf kunnen ontdekken hoe je plastic maakt en afbreekt. Voorlopig is Romy nog druk met de ontwikkeling. Wanneer de experimenten af zijn, wordt het programma eerst alleen aan Belgische schoolklassen gegeven in Technopolis. “In de toekomst hoop ik op scholen in Brabant de plasticlessen te kunnen geven, maar zo ver is het nog niet’’, aldus Romy.

