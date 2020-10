Rondje lekkernijen langs alle lokalen: Avanstraktatie zorgt voor blije gezichten

Koffie met worstenbrood, koeken, ijsjes of kwarkbollen: je hebt de lekkernijen vast al wel gehad tijdens een van de lessen op locatie. Aan de cateringmedewerkers van Eurest de eer om twee keer per dag alle lokalen langs te gaan om de traktatie van Avans uit te delen. Punt liep een rondje met ze mee.

“Doe maar een pilsje!”, roept een van de studenten als Corina van Oosterhout en Casper Dirksen van Eurest langskomen met hun karretje vol frisdrank. “Dat horen we vaker”, zegt Corina lachend terug.

Al vijf weken brengen de cateringmedewerkers twee keer per dag een traktatie rond namens Avans. Zo’n 7000 stappen geeft de stappenteller van de cateringmedewerkster aan. “En daar het dubbele van, want ’s ochtends en ’s middags brengen we wat lekkers.”

De rondes van vandaag nemen een uur van hun tijd in beslag. “Vanochtend brachten we koeken rond. Nu krijgt iedereen een flesje frisdrank”, vertelt Casper. “Maar soms duurt een ronde twee uur als we koffie of thee moeten inschenken.”

Door weer en wind

Twee teams lopen tegelijkertijd door het gebouw aan de Onderwijsboulevard. Eentje begint boven, Casper en Corina starten beneden bij de Academie voor Bouw en Infra. “Zo werken we naar elkaar toe”, legt Casper uit. “We gaan zo ook nog richting de noodgebouwen. Door weer en wind”, grapt hij, “want het regent vandaag.”

Ook de andere locaties in Den Bosch worden voorzien van een traktatie. “Een van ons begin ’s ochtends op het Stationsplein of de Parallelweg en deelt daar uit. In de middag vertrekt iemand eerder richting die locaties en gaat vanuit daar naar huis. Maar als het logistiek soms niet anders kan, rijden we vanuit de Onderwijsboulevard op en neer”, vertelt Casper.

Blije gezichten

Ook in Breda rijdt een kar vol lekkernijen rond in de school. Net als in Den Bosch duren de rondes daar een uur. Ze beginnen in de hoeken van de gebouwen. “De een begint op verdieping vijf en gaat naar vier”, zegt medewerker Monique de Borst. “We zien alleen maar blije gezichten. Daarom vinden we het leuk om te doen. Het is gezellig om de mensen te zien”, voegt Claudia van Dongen toe.

Rondje frisdrank aan de Hogeschoollaan, Breda.

Normaal kloppen de medewerkers aan en gaan zij overal naar binnen. “We willen niemand overslaan. Tenzij er echt op de deur staat ‘niet storen’. Dan lopen we door”, zegt Monique.

Studenten zien het karretje frisdrank al van ver aankomen. Sommigen komen zelfs het lokaal uit. “Soms zitten ze echt op ons te wachten”, zegt Corina. “We krijgen hele leuke reacties als we langskomen, het wordt écht gewaardeerd. Er is zelfs voor ons geapplaudisseerd!”

‘Ik mis het contact’

De twee Bossche medewerkers vinden het leuk om twee keer per dag de Avanstraktatie rond te brengen. “Er komen niet veel mensen naar de kantine. Dat contact mis ik. Het is fijn dat we ze op deze manier toch nog zien”, vertelt Corina. “Je leert studenten en docenten zo beter kennen doordat je gaat onthouden waar je ze tegenkomt in het gebouw.”

Van docent Werktuigbouwkunde Johan van den Heuvel mogen ze de traktatierondes langer rondbrengen dan zeven weken. “We hebben echt al van alles gehad: koeken, koffie, bospaddenstoelensoep, lekker! Van mij hoeven ze niet te stoppen over twee weken.”