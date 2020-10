Social Workdocent Joeri strijdt tegen eenzaamheid: ‘Zwaai eens naar je overbuurman’

View this post on Instagram

⁣"Ik heb een online platform, gezelligpraten.nl, opgericht omdat ik denk dat het in deze tijd van social distancing erg belangrijk is om te blijven praten. Een alledaags gesprekje kan eenzaamheid voorkomen.⠀ ⠀ ⠀ Mijn vriendin en ik waren op wereldreis toen we onverwachts terug moesten naar Nederland vanwege het coronavirus. Voor onze reis hadden we alles opgezegd: ons huis, onze baan. Het is dus heel gek om hier weer terug te zijn. Maar niet alleen daarom. Het Nederland waarin we terug gekomen zijn, is niet het land waaruit we eerder vertrokken. Mensen houden afstand, winkelstraten zijn leger en de horeca is gesloten.⠀ ⠀ ⠀ Toen ik op een Facebookpagina, ter nagedachtenis aan de overleden zanger van Linkin Park, zat te kijken zag ik een bericht van iemand met de strekking: ik zie het leven niet meer zitten. Ik twijfelde geen moment en stuurde meteen een privébericht. Hier volgde een gesprek uit over van alles en nog wat. Toen we klaar waren, bedankte die persoon me omdat het geholpen had. Toen dacht ik: iedereen kan iemand helpen.⠀ ⠀ ⠀ Met die gedachte heb ik het platform gezelligpraten.nl opgericht. Het doel is om mensen samen te brengen voor een alledaags gesprekje en eenzaamheid te voorkomen. Want zeker nu door de social distancing is dat extra belangrijk. Het bouwen kostte me een paar dagen, want het is de eerste keer dat ik een social platform bouw. Maar het resultaat mag er zijn! Ik ben er trots op dat ik op deze manier mag bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid.⠀ ⠀ ⠀ Ik hoop dat gezelligpraten.nl uitgroeit tot een plek waar ontmoeting tussen mensen centraal staan. Iedereen is welkom om zich aan te melden. Het voeren van een alledaags gesprek: dat kan immers iedereen." – Joeri (30) uit Heeze.