Steeds vaker een streep door studie in buitenland, ook advies aan Avansstudenten om thuis te blijven

Het aantal coronabesmettingen blijft wereldwijd toenemen. Meerdere instellingen hebben hun uitwisselingsprogramma’s voor het tweede semester uit voorzorg al afgeblazen. Andere twijfelen nog. Ook Avans adviseert studenten thuis te blijven.

Zorgeloos een paar maanden studeren in een zonnig ver land? Dat zit er in coronatijd voor veel studenten niet in. In het voorjaar werden al veel uitwisselingsprogramma’s voortijdig afgebroken of online voortgezet.

Nu het virus weer aan een wereldwijde opmars bezig is, gaat ook het tweede semester op de schop. De Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam hebben hun uitwisseling uit voorzorg vast geschrapt. Net als de Hogeschool van Amsterdam, die uitgaande studenten in die periode geen programma’s aanbiedt.

Avans riep in mei studenten op geen plannen te maken voor een verblijf buiten de Europese grenzen. Dat beleid zet de hogeschool voort voor het voorjaarssemester van 2021.

Studenten kunnen zich voorbereiden op een studie (minor), stage of afstuderen binnen Europa. Afreizen is alleen toegestaan naar landen met reisadvies code geel of groen, met uitzondering van landen die reisbeperkingen hanteren voor reizigers uit Nederland. Ook moet de student samen met de opleiding een plan B hebben in het geval dat het reisadvies plotseling naar code rood wijzigt.

Heb je plannen voor een verblijf buiten Europa? Avans adviseert haar studenten om daarvoor geen plannen te maken. De hogeschool is van mening dat de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot zijn en vreest dat studenten niet terug kunnen keren als er toch een lockdown komt. Daar komt bij dat de gezondheidszorg in sommige landen te wensen laat en erg duur kan zijn. Als een student toch voorbereidingen treft om naar een land buiten Europa te gaan, dan ondertekent de student hiervoor een verklaring bij de opleiding.

Ook de Universiteit Utrecht heeft de uitwisseling geannuleerd. “Het wel of niet doorgaan van uitwisseling heeft effect op huisvesting, bijbanen, het boeken van vliegtickets, etc.”, legt de universiteit uit op haar website. “We weten echter niet hoe de situatie in het voorjaar van 2021 zal zijn en achten de onzekerheid te groot.”

Nagelbijten

Soms lijkt de maatregel minder zwartwit. Zo heeft de Radboud Universiteit Nijmegen besloten om in het tweede semester “fysieke studie-uitwisselingen niet te faciliteren”, maar kan er “in specifieke gevallen” een uitzondering worden gemaakt. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld dat het land van bestemming vanaf 1 november tot en met de vertrekdatum een groen of geel reisadvies heeft. Dat wordt voor reislustige studenten dus nog even nagelbijten.

Ook elders wordt november een spannende maand. De Hogeschool Rotterdam neemt volgende maand een besluit over studiereizen naar het buitenland voor 2021, schrijft de hogeschool op haar website. Het bestuur van de TU Eindhoven zal medio november de knoop doorhakken over uitwisseling in het tweede semester, meldt Cursor.

Andere instellingen wachten de ontwikkelingen nog even af. Voor studenten in Twenteen Wageningen bijvoorbeeld lijkt uitwisseling komend semester vooralsnog wel mogelijk – mits het uitwisselingsland een groen of geel reisadvies heeft.

Alternatieven

Ondertussen wordt er voor de thuisblijvers hard gewerkt aan alternatieven. Leiden bijvoorbeeld onderzoekt een uitbreiding van het keuzeaanbod.

Hogescholen en universiteiten kijken bovendien naar wat er digitaal allemaal mogelijk is, meldt een woordvoerder van het Europese Erasmus+-programma. Hierbij valt te denken aan ‘virtuele mobiliteit’ (online uitwisseling vanuit huis) of ‘blended mobiliteit’. In dat geval krijgen de studenten eerst online les en gaan ze naar het buitenland als de reisbeperkingen zijn opgeheven.

Alle goede bedoelingen ten spijt, een online uitwisseling zal hoe dan ook niet hetzelfde zijn als jezelf volledig onderdompelen in het (studenten)leven van een verre stad. Hoe kunnen studenten toch ‘internationale competenties’ opdoen in zo’n digitaal klaslokaal? Daar geeft internationaliseringsorganisatie Nuffic volgende week een webinar over.