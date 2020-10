Student-ondernemer Mike was het zat om voor een baas te werken en begon voor zichzelf

Business Innovationstudent Mike werkt vanuit zijn slaapkamer voor zijn eigen bedrijf

Mike van Herp hakte begin dit jaar de knoop door en startte zijn eenmanszaak ‘Typisch Mike’. Sindsdien biedt hij zijn kennis en vaardigheden aan op het gebied van Adobe en maakt hij video’s. “Elke maandag ben ik dankbaar dat ik deze stap heb gezet.”

“Weinig verdienen, niks leren en werken op vaste tijden. Dat was ik zat”, vertelt de Business Innovationstudent. Naar eigen zeggen werkte hij veel te lang, zo’n zes jaar, iedere maandag als productiemedewerker voor een baas. “Dat was oké, maar ik zocht meer uitdaging.”

Afzeggingen door corona

‘Waar vind je dat beter dan binnen een eigen bedrijf?’, dacht Mike. “Begin 2020 schreef ik me daarom in bij de Kamer van Koophandel. Vanaf dat moment werkte ik voor mezelf en heb ik tot na de zomervakantie nog gewerkt bij mijn bijbaan.” Eigenlijk wilde Mike daar al eerder stoppen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. “Vlak voor corona begon ‘Typisch Mike’ lekker te lopen en kwamen er veel opdrachten binnen. Helaas ging veel daarvan uiteindelijk niet door vanwege het virus.”

Vanuit zijn slaapkamer maakt hij voor de ene klant een (bedrijfs)video, voor de ander creëert hij dingen in programma’s van Adobe. “Mijn bedrijf focust zich niet op één product of dienst, maar ik lever wat de klant me vraagt. Er is geen cursus of workshop aan vooraf gegaan. Wel heel veel uren YouTube-tutorials kijken.”

Open kaart spelen

Kan iedereen dan zo ‘makkelijk’ geld verdienen? “Nee, dat denk ik niet. Je moet wel een toegevoegde waarde zijn en beter dan gemiddeld met bijvoorbeeld Adobe overweg kunnen.” De vierdejaarsstudent speelt altijd open kaart naar zijn klanten. “Als ik een opdracht binnenkrijg waarvan ik twijfel of ik het kan, geef ik dat altijd eerlijk aan. Laatst was ik niet tevreden over het eindresultaat, omdat het moeilijker was dan gedacht. Ik heb toen korting gegeven en open kaart gespeeld.”

“Ik raad het iedereen aan om voor zichzelf te beginnen”, vertelt Mike. “Eigenlijk vind ik dat ik hier veel te laat mee ben begonnen. Je leert zelf verantwoordelijkheid te dragen en discipline te hebben. En het feit dat je je eigen tijd kunt indelen, is wat mij betreft een enorm voordeel. In ruil voor al die verantwoordelijkheid krijg je namelijk wel de ultieme vrijheid.”

Eigen administratie doen

Volgens de student zit er één nadeel aan het runnen van een eigen bedrijf. “Het doen van je eigen administratie. Vreselijk. Dat besteed ik liever uit”, zegt hij. ”Maar ik ben nog iedere maandag dankbaar dat ik de stap heb gezet om mijn eigen bedrijf op te zetten!”