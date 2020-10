Studenten richten op Bali stichting op om arme bevolking te helpen

Toen dit voorjaar alle buitenlandse toeristen en studenten Bali verlieten, besloten Dirk Monsieurs en Kees Hermus, vierdejaarsstudenten Business IT & Management in Breda, te blijven. En ze zijn er nog steeds. Ze zagen wat de coronacrisis voor gevolgen had voor de allerarmsten en schoten te hulp. Met de oprichting van de Bali Care Foundation hopen ze dat structureel te kunnen doen.

“We zijn nog steeds de enige gasten in het guest house waar we verblijven”, vertelt Kees vanaf Bali. Ze bouwden daardoor een goede band op met de eigenaar van het guest house, leerden de taal en maakten vrienden onder de lokale bevolking. De jongens ontdekten dat de uitbraak van het coronavirus, waardoor toeristen niet meer welkom zijn op het eiland, vooral de arme eilandbewoners hard trof.

Om die te kunnen helpen, zamelden Dirk en Kees geld in onder familie, vrienden en kennissen in Nederland. Daarmee kochten ze eten voor voedselpakketten: rijst, noedels, olie en eieren. Ze deden navraag waar hun hulp het hardste nodig was en gingen met een volgepakte auto op pad om de pakketten uit te delen.

De studenten schrokken van de extreme armoede die ze zagen. Kees: “In het zuiden van Bali, waar wij verblijven, kom je die niet zo snel tegen. Zelfs de lokale bevolking daar wist niet hoe ernstig het op sommige andere plekken was.” Geen stromend water en elektriciteit, mensen die in het bos naar eten moeten zoeken en kinderen die werken in plaats van naar school gaan.

Structurele hulp

Dirk en Kees wilden het niet bij een eenmalige actie laten, maar structureel iets doen voor de allerarmsten en besloten tot de oprichting van een stichting: Bali Care Foundation. Die is in Nederland officieel geregistreerd en de bedoeling is dat dat ook in Indonesië gaat gebeuren.

Ook locals zijn actief voor de stichting en samen met hen kijken de studenten waar hun hulp het hardste nodig is. “Elk dorp heeft een dorpshoofd en die weet wie echt hulp kan gebruiken”, zegt Kees. Zo brachten ze onlangs voor de Bali Care Foundation een bezoek aan een gezin met zes kinderen. Vader kan door een verbrijzelde arm niet werken en er is geen geld om de kinderen naar school te laten gaan. De stichting helpt door het gezin voedselpakketten te geven, maar wil nu ook proberen de kinderen naar school te laten gaan.

Geen toeristen

Ze merken dat de situatie op het eiland steeds nijpender wordt, nu de grenzen al ruim een half jaar gesloten zijn voor toeristen. Ook in de steden. “De eigenaar van het guest house heeft zijn scooters verkocht en zijn dochter moet stoppen met school”, zegt Dirk. “De overheid deelt wel wat voedsel uit, maar dat is het enige”, voegt Kees eraan toe. “Veel mensen hebben een lening bij de bank, maar die kunnen ze nu niet meer betalen.”

Dirk en Kees gaan voorlopig nergens heen, tot januari blijven ze nog op het eiland. Voor de zomer rondden ze hun stage op Bali af, waarna ze besloten vanaf daar de minor Digital Nomads te volgen. “Dat sluit goed aan bij wat we hier doen met de stichting”, vertelt Kees. “Voor onze opleiding zijn we vooral bezig met ICT-procesoptimalisatie, nu leren we over marketing, social media en hoe we in Google gevonden kunnen worden. Dat passen we meteen toe.”

Als de studenten daarna terugkeren naar Nederland, zijn ze van plan om in ieder geval twee keer per jaar naar Bali te gaan. Het is vooral de Balinese manier van leven die trekt. “In Nederland is het ieder voor zich, hier is iedereen welkom. Je eet samen, onderneemt samen activiteiten. En we spreken de taal.”

De Bali Care Foundation steunen kan hier.