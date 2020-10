Studenten verdienen en lenen meer

Illustratie: Janine Jansen

De jongste generaties studenten verdienen steeds meer met hun bijbaan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd sluiten ze veel vaker een studielening af, die bovendien hoger is.

Ruim 85 procent van de studenten had in 2019 een bijbaan, waarmee ze gemiddeld 550 euro per maand verdienden. Het is even afwachten wat er gebeurt in de coronacrisis, maar tot voor kort was een bijbaan dus heel normaal onder studenten.

Ze verdienen er steeds meer geld mee, ziet het CBS. De inkomsten van 19-jarige studenten uit een bijbaan zijn in acht jaar tijd met 16 procent gestegen. Studenten zijn meer uren gaan draaien, aldus het CBS, maar ook de verhoging van het minimumjeugdloon speelt een rol.

700 euro lenen

Tegelijkertijd lenen studenten steeds meer bij DUO sinds het afschaffen van de basisbeurs in 2015. Bijna 70 procent van de studenten had in 2019 een lening, van gemiddeld 700 euro per maand.

Het CBS vergelijkt de 18-jarige studenten door de jaren heen. Van degenen die in 1992 of 1993 werden geboren en die ruim vóór de invoering van het leenstelsel aan het hoger onderwijs begonnen, had maar 1 op de 5 een lening. Het aandeel 18-jarige studenten met een lening is inmiddels opgelopen naar 3 op de 5.

Hoger maandbedrag

Tel daarbij op dat de jongste generatie 18-jarigen ook “substantieel” meer leent: gemiddeld 510 euro per maand tegen 310 euro door de oudere generatie 18-jarigen. Dan is het volgens het CBS duidelijk dat de totale studieschuld rap toeneemt.

Uit antwoorden van minister Van Engelshoven op Kamervragen viel al in september af te leiden dat deze totale studieschuld door het nieuwe leenstelsel waarschijnlijk zal oplopen van 15,8 naar 33 miljard euro. Wie bij DUO leent, staat na de studie gemiddeld 25 duizend euro in het rood.