Studentenverenigingen starten landelijke coronacampagne

In deze tweede golf lopen veel studenten het coronavirus op. Met een speciale campagne hoopt de Landelijke Kamer van Verenigingen het tij te keren. Minister Van Engelshoven geeft vanmiddag het startschot.

Daan is 22, student en wil weer kunnen kamperen met zijn opa. Afstudeerder Paula zou graag haar ouders meenemen naar haar diploma-uitreiking. “Daar doe ik het voor”, prijkt in dikgedrukte gele letters onder hun foto.

‘Derde helft’

Het zijn twee voorbeelden uit een nieuwe landelijke coronacampagne, speciaal gericht op studenten. Het idee komt van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), die studenten wil aansporen zich beter aan de richtlijnen houden.

Sinds de zomer neemt het aantal besmettingen onder jongeren en in grote studentensteden toe. Volgens de GGD lopen zij het virus vaak op tijdens privéfeestjes in studentenhuizen.

De LKvV heeft daarom campagnebeelden bedacht waar vooral studenten zich in herkennen: samen weer de ‘derde helft’ van een sportwedstrijd kunnen spelen bijvoorbeeld, of je eenentwintigste verjaardag vieren met een groot diner. Sommige slogans zullen per studentenstad verschillen: zo komt er in Nijmegen een poster over het uitzwaaien van de lopers bij de Vierdaagse.

Posters ophangen

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met universiteitenvereniging VSNU en het ministerie van OCW. Minister Van Engelshoven is vanmiddag bij de lancering.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg juicht de campagne toe. “Wij gaan ook posters ophangen en via onze sociale mediakanalen deze boodschap zoveel mogelijk verspreiden”, zei hij vanochtend bij BNR Nieuwsradio.

De LKvV vertegenwoordigt zo’n 44 duizend studenten. “Wij kunnen zorgen dat de boodschap ook bij de overige 250 duizend studenten aankomt”, zei Duisenberg. “Dus we gaan zeker proberen het bereik van deze campagne te vergroten.”

Online bingo

Tegen alle verwachtingen in trokken de studentenverenigingen deze zomer maar liefst vijftig procent meer nieuwe leden dan vorig jaar. Hoe gaat het met de binding, nu het virus met een tweede golf opnieuw roet in het eten gooit?

Verenigingen doen hun uiterste best om contact te houden met hun leden, zegt LKvV-preses Denise van de Sant. “Ze organiseren allerlei online activiteiten, zoals pubquizzen en bingo’s. Maar het blijft lastig, zeker voor de eerstejaars die hun plekje nog moeten vinden. Daar maak ik me echt zorgen over. Daarom is het ook zo belangrijk dat deze campagne gaat werken, en dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.”

Pakketten

Ook in Rotterdam zijn studenten deze zomer al een eigen anti-coronacampagne gestart. Ze spoorden medestudenten aan om zich vooral te laten testen bij klachten, ook als het ging om milde verschijnselen zoals keelpijn.

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen ging deze maand nog een stapje verder door speciale ‘coronapakketten’ uit te delen bij de vijf gezelligheidsverenigingen van de stad. Zo’n pakket bevat handgel, mondkapjes, posters met richtlijnen en zelfs een ‘makelaarsbord’ voor aan de gevel, waarop staat dat de mensen in het huis zich aan de maatregelen houden.