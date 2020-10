The Social Dilemma: confronterend en pijnlijk waar

De documentaire The Social Dilemma staat al een tijdje in ‘Trending’ op Netflix. Toch lijkt de documentaire nog niet massaal te zijn opgepikt. De docu, die wijst op de telefoonverslaving van vrijwel iedere persoon in onze maatschappij, drukt ons met de neus op de feiten. Kijk eens kritisch naar jouw schermtijd. Hoe lang is het? Twee, drie, vier of misschien nog meer uur per dag?

We swipen van YouTube, naar Instagram, naar onze mail, terug naar Instagram, nog even langs WhatsApp en zijn aan het eind van ons checkrondje weer een half uur verder. Ondertussen laten we overal sporen achter. Cookies en computerprogramma’s houden bij waar we naar kijken, hoe lang we kijken, wat we opzoeken, wat we niet interessant vinden en ga zo maar door. Die kennis wordt weer ingezet om ons nog langer door onze apps te laten scrollen. Zo belanden we in een vicieuze cirkel.

Gevolgen

De documentaire volgt een familie, waarvan ieder gezinslid beïnvloed wordt door mobiele telefoons. Specialisten leggen uit welke gevolgen een bepaald online fenomeen heeft, waarna we dat gevolg terugzien bij die familie.

Zo is het aantal zelfmoorden onder jonge meisjes omhooggeschoten toen social media zich ontwikkelden. De dochter van het gezin zie je vervolgens uitgebreid een Instagramfoto bewerken, waarna ze in een comment onder de foto een opmerking krijgt over de grootte van haar oren. Het meisje wordt er zichtbaar onzeker door.

Bubbel

The Social Dilemma opent je ogen voor de invloed van je dagelijkse telefoongebruik. Online likes op Instagram vervangen fysiek contact. De deskundigen waarschuwen ons: iedereen zit in zijn eigen Truman Show. Stap uit je online-bubbel.

Nadat ik deze documentaire had gezien, nam ik in de bus naar mijn ouders. Iedere reiziger om mij heen zat op zijn telefoon. Ik keek naar mijn schermtijd: vier uur. Vier uur waarin ik – in plaats van appjes sturen – ook meerdere rondjes had kunnen hardlopen. Ik had uitgebreid kunnen praten met mijn huisgenoten. Ik had een boek uit kunnen lezen. Ik had alvast die ene opdracht af kunnen maken. Ik had… ik had… ik had… Kort gezegd was The Social Dilemma documentaire een wake-up call. Een oproep om mijn tijd offline te besteden.