Topsporter Peter Krol neemt zijn laptop mee naar het buitenland: ‘Goed te combineren met studie’

Peter Krol stond in maart nietsvermoedend op de piste in het Franse Val Thorens, toen daar het coronavirus uitbrak. Van de een op de andere dag werd de skiwedstrijd waar hij aan zou meedoen afgelast, en kon hij terug naar Nederland.



”Terwijl dat juist een van de leukste wedstrijden zou zijn geweest’’, vertelt hij. ”Tegen het eind van het seizoen is iedereen op z’n best en kan de piste soms gekke dingen doen. Maar alles was ineens klaar. Gelukkig beginnen we nu langzaamaan weer.”

Indoor skihallen

Waar veel leeftijdsgenootjes vroeger voor voetbal, volleybal of hockey kozen, besloot de derdejaarsstudent Informatica in Den Bosch voor de sport van zijn vader te kiezen: skiën. ”Op mijn zevende ging ik kijken of het iets voor me was. Het ging gelijk goed, ik vond het heel leuk en ik meldde me aan bij een vereniging”, vertelt hij.

Omdat Nederland geen grote besneeuwde bergen heeft, trainde hij vroeger vooral in indoor skihallen. Na wat talentendagen werd hij ontdekt en ging hij op hoger niveau skiën, ook in het buitenland. ”Ik ging me focussen op het alpineskiën en de reuzeslalom. Dan ga je het hardst naar beneden. Het geeft echt een kick als je de bocht mooi in kunt snijden.”

Zijn inspanningen hebben tot heel wat prijzen geleid. Zo won Peter in de jeugd meerdere NK’s en werd hij hij tijdens het NK in Oostenrijk tweede. Ook werd hij al eens gehuldigd in zijn woonplaats Kerkdriel. ”Dat zijn leuke dingen, die niet iedereen meemaakt”, vertelt hij. Nu doet hij met de senioren mee. ”Daar ligt het niveau een stuk hoger, het is lastig concurreren met Oostenrijkers, Zwitsers en Duitsers. Zij hebben het voordeel dat ze vanaf jonge leeftijd in de bergen kunnen trainen.”

Laptop mee naar de piste

De student combineert het skiën op hoog niveau met zijn studie. Zijn laptop gaat altijd mee naar het hotel op de piste. Van Avans krijgt hij de mogelijkheid tot een extra herkansing voor tentamens. Daar maakt hij weinig gebruik van. ”Ik heb het geluk dat ik op een redelijk zelfstandige opleiding zit waarbij veel digitaal gaat. Het combineren gaat prima”, zegt hij. ”Bij overleggen met projectgroepjes ben ik er alleen niet altijd fysiek bij, maar online.”

Peter Krol in actie tijdens een wedstrijd in 2014

Wel heeft hij een iets andere werkwijze dan medestudenten. ”Ik duik gelijk in de opdracht, waar groepsgenoten soms eerst rustig de presentatie nalezen”, zegt hij. ”Als ik in het buitenland ben en op de piste kan staan, wil ik alle tijd die ik daarvoor heb goed benutten.”

Met de top meedoen

Het volgen van de studie ziet hij als stok achter de deur. Financieel rondkomen van het skiën is namelijk maar voor weinigen weggelegd. ”De top 30 kan het tijdens het sporten, de top 10 ook nog na hun loopbaan. Daar ga ik niet op vertrouwen. Ik zou het leuk vinden om in de top mee te doen, het ligt ook dicht bij elkaar. Maar studeren vind ik zelf ook belangrijk én leuk”, vertelt Peter.