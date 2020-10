Vragen en antwoorden over het dragen van mondkapjes

Bron: Gonzalo19 via Pixabay

Iedereen snapt het, hoor! Volgens minister Van Engelshoven begrijpen studenten en medewerkers best waarom er geen mondkapjesplicht in het hoger onderwijs komt, en wel in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs.

Maar we hebben toch even een paar vragen op een rij gezet voor wie de draad inmiddels kwijt is. Hoe zit het nu met die mondkapjes?

Wat is nu het mondkapjesadvies van het kabinet?

Het verandert nogal snel, maar voorlopig is dit de uitkomst: premier Rutte geeft iedereen het advies een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. Draag dus een mondkapje in winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen, behalve als je zit. En in het voortgezet onderwijs dus ook.

Niet aan universiteiten en hogescholen?

Nee, daar niet. Dat zijn geen ‘publieke’ binnenruimtes.

Maar een binnenruimte is een binnenruimte. Of niet soms?

Een mondkapjesplicht zou in het hoger onderwijs (en het mbo) weinig toevoegen, is de gedachte die volgens minister Van Engelshoven voor iedereen te snappen valt. In het hoger onderwijs houden studenten en medewerkers onderling immers anderhalve meter afstand. Daar is alles op gericht.

Maar restaurants en musea hanteren toch ook de anderhalve meter? Ja, dat maakt het toch verwarrend. Wat meespeelt, is dat onderwijsinstellingen hun roosters in eigen hand hebben. Ze kunnen vrij goed bepalen hoeveel studenten en medewerkers er binnenkomen. Anders dan in musea en restaurants zijn het ook steeds dezelfde mensen. Er zijn veel coronabesmettingen onder studenten, maar die lopen ze op in de privésfeer, en voor zover bekend niet in het onderwijs.

En zijn er lokale uitzonderingen?

Ja, die zijn er. Zo heeft de TU Eindhoven op bepaalde drukke plaatsen mondkapjes verplicht gesteld en de Rijksuniversiteit Groningen wil ook dat iedereen ze draagt. De Hogeschool Rotterdam wil zo snel mogelijk een mondkapjesplicht invoeren. De Hogeschool van Amsterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland geven alvast het dringende advies er een te dragen.

Wat is het verschil tussen een plicht en een dringend advies?

Een ‘dringend advies’ is niet hetzelfde als een verplichting, inderdaad. Maar misschien moeten mensen een ‘dringend advies’ gewoon als een verplichting opvatten, anders wordt het toch weer verwarrend. Je draagt geen mondkapje om boetes te ontduiken, maar om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Helpen die mondkapjes?

De consensus lijkt te zijn dat ze een klein beetje helpen, maar dat ze geen wondermiddel zijn. In veel andere landen zijn de mondkapjes volkomen ingeburgerd, zoals vakantiegangers kunnen bevestigen. Intussen werkt het Outbreak Management Team (OMT) aan een nieuw advies over de mondkapjes.

En als het OMT dan toch mondkapjes aanraadt?

Dan is alles weer anders. Dat kan vanavond al zo zijn.