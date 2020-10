Zes Avansgebouwen vanaf vandaag eerder dicht

Het is rustig in de Avansgebouwen. Zó rustig dat er vanaf vandaag op zes locaties aangepaste openingstijden gelden. Dit heeft geen gevolgen voor het onderwijs: alle geplande lessen gaan door.

Er zijn weinig medewerkers in de gebouwen aanwezig omdat zij zoveel mogelijk thuis werken. Ook zet Avans minder facilitair medewerkers in omdat zij onder andere bij klachten, niet naar Avans mogen komen. En zonder hen kunnen de gebouwen niet open.

Voor de Bossche locaties gelden de volgende openingstijden:

Stationsplein

Maandag t/m donderdag geopend van 08.00-18.00 uur, sluit een uur eerder.

Statenlaan

Maandag t/m vrijdag geopend vanaf 08.00 uur ’s ochtends, een half uur later dan normaal.

Parallelweg 21-23, AKV|St.Joost

Maandag t/m donderdag tot 19.15 u geopend, voorheen tot 20.00 uur.

In Breda zijn twee locaties eerder dicht:

De Bijster

Maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Voorheen was deze locatie open vanaf 07.00 uur in de ochtend tot 18.30 uur in de avond.

Lovensdijkstraat

Geopend op woensdag tot 19.30 uur.

In Tilburg gelden ook aangepaste tijden.

Prof. Cobbenhagenlaan

Elke dag van de week is deze locatie tot 18.00 uur open.

Volgende week, tijdens de herfstvakantie, worden er nog meer aanpassingen in de openingstijden verwacht.