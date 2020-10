Zes kandidaten strijden om twee plekken in de AMR

Zes kandidaten voor twee zetels in de Avans medezeggenschapsraad (AMR). Op 12 en 13 oktober stemmen medewerkers van Avans Hogeschool voor de tussentijdse verkiezingen van de AMR. De AMR denkt, praat en beslist mee over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur van Avans. Onderwerpen die aan bod komen zijn onderwijs, huisvesting, financiën en personeel. De kandidaten stellen zich voor:

Annelies van der Thiel, docent Academie HRM en Bedrijfskunde in Den Bosch.

“Ik werk, zoals bijna iedereen nu, vooral thuis voor de Academie voor HRM en Bedrijfskunde in Den Bosch. Naast docent ben ik ook voorzitter van onze deelraad. In die rol heb ik veel geleerd over Avans als organisatie en raak ik steeds meer geboeid door het reilen en zeilen ‘bovenin’.”

“Op dit moment spelen er binnen Avans veel ingewikkelde vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan alle corona-gerelateerde aanpassingen, de ontwikkelingen rondom het nieuwe onderwijsmodel en de Ambitie 2025. Bij deze besluitvorming speelt de medezeggenschap een belangrijke rol. Ik wil me als lid van de AMR inzetten voor het welzijn van medewerkers en studenten tijdens deze veranderingen.”

Loic van Eyk, docent Social Work op de Academie voor Social Studies in Den Bosch.

“Sinds elf jaar werk ik bij Avans. Mijn studenten en collega’s waarderen mijn enthousiasme. Deze bevlogenheid komt voort uit mijn passie voor mijn vak en het maximaal willen motiveren van studenten. Samen onderzoeken, ontdekken, leren en ook samen ontwikkelen we binnen het onderwijs. En ja, de overdrive zit ook een beetje in mijn karakter.”

“Ik geloof in een organisatie die floreert bij kritische, constructieve betrokkenheid. Avans is meer dan een organisatie. We zijn een maatschappelijke speler, een bedrijf dat een voorbeeld is en een eerste kennismaking van jonge mensen met een organisatie waar ze als volwassene worden behandeld. We zijn een organisatie die in deze tijden het verschil maakt voor medewerkers en studenten. Ik stel me kandidaat voor een ‘veerkrachtig’ Avans.”

Marek Vis, medewerker bedrijfsprocessen Xedule & Osiris

“Bij Avans ben ik in de onderwijslogistiek werkzaam bij AKV| St. Joost. Vanuit mijn functie heb ik goed zicht op wat er nodig is om al onze studenten van goed onderwijs te kunnen voorzien. Ik vind het belangrijk dat studenten en medewerkers op een efficiënte manier kunnen werken en studeren ondanks de achterliggende complexiteit qua systemen. Processen optimaliseren is voor mij een must om zodoende de kwaliteit van onze service naar docenten en studenten te kunnen waarborgen.”



“Binnen de AMR zou ik graag mijn kennis met betrekking tot onderwijslogistiek gebruiken om kritisch te kunnen kijken naar de achterliggende processen die het onderwijs mogelijk maken op dit moment en juist ook in de toekomst. Ik wil ervoor zorgen dat het belang van onderwijslogistiek niet onderschat wordt.”

Marion de Crook, docent Avans Deeltijd Commerciële Economie en Ondernemerschap en Retailmanagement

Klik op de foto van Marion om haar filmpje te zien.

“Avans van beter naar best! Daar sta ik voor en ben dan ook super gemotiveerd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat ik jullie kan bieden is veel ervaring en kennis in diverse werkzaamheden en rollen binnen Avans Hogeschool waardoor ik op strategisch niveau gesprekspartner ben op onderwerpen als onder andere modulair onderwijs, curricula, contact met het werkveld of de Ambitie 2025.”



Stefan van Dockum, docent Academie voor Industrie en Informatica

Klik op de foto van Stefan om zijn filmpje te zien.

“Never change a winning team”, zegt men. Maar wat als dat niet meer zo vanzelfsprekend is of alle zeilen bijgezet moeten worden om dat voor elkaar te krijgen? Dan is het wel tijd voor een wissel om even op adem te komen of misschien is een efficiëntere route naar het doel. Een van de speerpunten waar ik de aandacht op zet is het ontzorgen van de medewerkers om een ‘winning team’ te behouden.”

Suong Thach, medewerker Bedrijfsvoering Studentenadministratie, Dienst Financiën en Studentzaken

Klik op de foto van Suong om haar filmpje te zien.

“Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik me goed kan inleven in verschillende partijen. Daarnaast ben ik behulpzaam en leergierig. Aan assertiviteit, humor en eigen mening geen gebrek, daarnaast ben ik een kei in het verbinden van personen. Kortom: ik ben een goede aanwinst voor de AMR. De AMR is een goede aanvulling op mijn leergierigheid, nieuwsgierigheid en bemoeizucht 😉. Voor nog meer informatie over mij kun je hier klikken.”

Stemmen

Als medewerker van Avans ontvang je maandagochtend 12 oktober een link in je mailbox. Klik op die link om te kunnen stemmen. Dat kan tot dinsdag 13 oktober 23.59 uur.