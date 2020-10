Zuster ‘Eef Seef’ steekt Avansstudenten hart onder de riem

Avansstudenten aan de Hogeschoollaan in Breda werden donderdagochtend ontvangen door zuster Eef Seef. Dat ging gepaard met veel gelach.

In een volledig zusterspakje en met een lange rolmaat in haar hand staat ze in de hal, zuster Eef Seef. Daar begroet ze natgeregende studenten die het schoolgebouw binnenkomen. Ze doet het met het grootste enthousiasme. ”Ik wil jullie even een hart onder de riem steken. Jullie hebben het zwaar deze periode, en doen het heel goed!”, zegt ze terwijl studenten naar binnen druppelen. ”En vergeten jullie niet je handen even te ontsmetten, nu we er toch zijn?”

Serieuze ondertoon

Veel studenten reageren er lachend op, en Eef, die Margot van der Lee heet en is ingehuurd door Avans, lacht vrolijk met ze mee. Maar wel met serieuze ondertoon. ”De levens van studenten worden op dit moment volledig ontwricht, meer dan dat van anderen. Ze werken veel vanuit huis, kunnen niet uitgaan: in mijn tijd was dat wel anders. Dat is een serieus iets”, zegt ze. ”Ze worden nooit bedankt voor al hun inzet, vandaar dat ik dat doe.”

Iets later komt Lanny Holsappel het gebouw binnen. Ook hij mag rekenen op een opbeurend woordje van Eef. ”Bedankt dat je je best doet, we denken aan je”, klinkt het. De tweedejaarsstudent Mens en Techniek kan het wel waarderen. ”Mijn leven ziet er de laatste tijd wel een stuk anders uit ja, met al die online colleges”, zegt hij. ”Dat vind ik maar niets. Ik heb nu twee keer per week college op locatie en dat is veel fijner.”

Lanny komt uit het oosten van het land en zit op kamers in Breda. Hij let goed op zijn eigen gezondheid en die van zijn vrienden. ”Meer kan ik niet doen. Laten we hopen dat corona snel voorbij is”, zegt hij, waarna hij zijn weg vervolgt en Eef alweer druk bezig is met de volgende groep binnengekomen studenten.