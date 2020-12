Een dansspel op afstand: Avansdocent Mark Meeuwenoord bedacht Distance Disco

In de coronatijd doen we bijna alles online. Naast werken en studeren zijn er ook genoeg livestreams ontstaan waarbij je de kroeg naar je woonkamer kunt halen. Docent Communication en Multimedia Design (CMD) Mark Meeuwenoord ging een stapje verder dan een stream, hij bedacht een dansspel: “Het is nu drukker dan ooit.”

Samen met zijn team, bestaande uit Klasien van de Zandschulp, Arjan Scherpenisse en Frank Bosma gingen ze in het begin van de coronaperiode op zoek naar een alternatief voor mensen die het stappen misten. Daar rolde ‘Distance Disco’ uit.

Zo werkt het

“Het is in feite een soort zoom-achtige omgeving waar je verschillende disco’s kunt bijwonen. Er zijn disco’s die wij organiseren, maar je kunt ook zelf gepersonaliseerde disco’s maken voor een eigen groep”, zegt Mark Meeuwenoord. Het is geen stream zoals we die vaker zien, maar eigenlijk een spel. “Je wordt in de disco gekoppeld aan een dansmaatje die hetzelfde nummer krijgt te horen als jij. Het is de bedoeling om erachter te komen wie die persoon is. Je ziet allemaal kleine schermpjes waar mensen dansen, dus je moet het aan de dansmoves kunnen zien.”

Op het moment dat je op de virtuele dansvloer je dansmaatje hebt gevonden, dan kun je dat invoeren. Aan het einde van de hele disco komt er een scorelijst en is er te zien wie het best is. Het is niet mogelijk om met elkaar te praten, want tijdens de liedjes staan de microfoons uit. “Het gaat dus echt om het dansen en dat kan wat ongemakkelijk zijn, zeker in het begin. Maar geloof mij, het is echt heerlijk om eens los te kunnen gaan”, aldus de Avansdocent. Aan het einde van de sessie kun je wel met elkaar communiceren en is er ruimte om ‘na te borrelen’ of om de disco te verlengen.

Drukker dan ooit

In de eerste lockdown zagen we het gebruik groeien en dat nam in de zomer weer af. Nu loopt het storm en is het drukker dan ooit. “Je ziet dat heel veel bedrijven dit spel gebruiken bij de online kerstborrels of andere evenementen.” Toch is volgens Mark Meeuwenoord de leukste combinatie ‘vrienden en vreemden’. “Dat is net als in een kroeg. Je bent met bekenden, maar je leert ook weer nieuwe mensen kennen.”

Relaties door de app

Distance Disco is een variant op een app die Meeuwenoord al eerder had gemaakt. “Voor corona hadden we ‘Dua Disco’ op de markt gebracht. Dat werkt eigenlijk hetzelfde maar dan is het een ‘silent-disco format’. Mensen krijgen op de dansvloer een koptelefoon, gekoppeld aan Dua Disco, en moeten daar ook opzoek naar de persoon die hetzelfde nummer op heeft staan. Het is echt een ijsbreker, er zijn zelfs relaties door ontstaan”, lacht de maker.

Kosten

Meedoen met een disco is gratis, maar wil je voor een groep een disco maken, dan worden voor de organisator kosten in rekening gebracht. Het muziekgenre kan dan bijvoorbeeld gekozen worden. Alle nummers zelf kiezen is nog te ingewikkeld: “We zijn daar met het team mee bezig, maar dat is lastig te realiseren. Het heeft vooral te maken met rechten die je betaalt om de muziek te mogen afspelen, maar het is iets voor de toekomst!”