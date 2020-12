Fijne kerstdagen en een gezond 2021!

De redactie van Punt wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021 toe. Zelf nemen we ook even vrij.

De komende dagen plaatsen we nog verschillende verhalen op onze site en de sociale media. We blikken met bijzondere geïnterviewde mensen terug op het jaar 2020. De nieuwsvoorziening op deze site start weer vanaf maandag 4 januari. Dan zullen we jullie weer voorzien van het laatste nieuws rondom Avans, onze vaste rubrieken en alle verhalen die er te vertellen zijn.

Voor nu fijne feestdagen!