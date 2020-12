Het jaar 2020: Avansdocent Rutger van Eijken had corona, maar hoe gaat het nu?

Rutger (in het midden) samen met zijn gezin.

Punt blikt deze en volgende week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. De redacteuren schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen, de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken de geïnterviewden terug op dit jaar? Vandaag vragen we het Social Work-docent Rutger van Eijken, die zelf corona had.

“Het is een bijzonder jaar geweest. Buiten dat ik ziek was, heb ik het vooral heel druk gehad! Ik heb mij echt een slag in de rondte gewerkt”, aldus Van Eijken.

Dat werk had vooral te maken met schrijven. Zo schreef hij een boek over ethiek in het sociaal domein. Het boek wordt uitgebracht en er zijn al gesprekken met de uitgever over een vervolg. Daarnaast schreef hij in 2020 gedichten en begon hij met een dagboek. “Ik zat in Thailand toen de eerste coronagekte losbarstte. Het begon met Chinezen die het land massaal moesten verlaten. Eerst werd er nog wat over gegrapt door Thaise taxichauffeurs ‘het is lekker rustig nu’. Maar toen de economische gevolgen daarvan langzaam zicht- en voelbaar werden, was de grap eraf.” Daar begint het dagboek van de docent: “Ik ben ook filosoof en reflecteer op iedere dag, viruswaanzin, persconferenties en dat soort dingen.”

Recent gedicht van Rutger van Eijken

“Ik kreeg geen lucht meer”

Drie weken lang heeft Van Eijken veel coronaverschijnselen gehad. Het begon met een kuchje en binnen een paar dagen was het code rood. “Ik ben flink ziek geweest. Het was echt de vraag of ik moest worden opgenomen omdat ik geen lucht meer kreeg. Het voelde alsof iemand met zijn voet op mijn keel stond.” Toch vond de Avansdocent dat niet het ergste. “De hoofdpijn overschrijdt alle pijngrenzen, je kunt werkelijk nergens anders aan denken met zulke pijn in je hoofd.”

Nog steeds klachten

Frustrerend genoeg heeft Van Eijken nog steeds klachten. “In september heb ik nog contact gehad met een arts, want ik kreeg meer gezondheidsklachten. Ik had last van mijn longen, ben vermoeid en heb concentratieproblemen.” De docent zal zich erbij neer moeten leggen dat het naverschijnselen van corona zijn.

Saxofoon van zolder

“Ik heb veel zin in 2021, de wereld mag vast weer open. Ik ben iemand die graag overal naar toe gaat. Ik leef, eet en drink in de stad. Liefst dagen aan een stuk, want koken deed ik voor corona nooit.” Na twintig jaar gaat de Avansdocent een oude hobby oppakken: hij heeft zijn saxofoon van zolder gehaald. “Dat ding is zo vals als wat, dus ik ga hem laten maken. Naast muziek maken ga ik veel schrijven en schilderen. Ik wil weer energie krijgen, want ik ben geen man om ziek te zijn!”