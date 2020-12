Het jaar 2020: ‘Het was in een woord een kutjaar’

Punt blikt deze en volgende week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. De redacteuren schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen, de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken de geïnterviewden terug op dit jaar? Vandaag vragen we het Norah van der Schraaf, een van de eerstejaarsstudenten die Punt het hele jaar volgt.

“Ik kan het niet anders zeggen, 2020 was in een woord een kutjaar”, zegt Norah, eerstejaarsstudent aan de Pabo, lachend.

2020 was een jaar waarvan niemand had verwacht dat het zo zou verlopen. Toch vond Norah vooral het begin van het jaar heel bijzonder. “Juist omdat we ons toen nog niet konden bedenken wat ons te wachten stond. Oud en Nieuw was leuk, er was vuurwerk; we keken uit naar een nieuw jaar”, vertelt Norah. “Al snel daarna kwamen de eerste berichten over het coronavirus, maar dat was nog ver weg. Ik maakte me geen zorgen. Toen kwam het ook in landen om ons heen, en bereikte het virus ook Nederland. Toen viel alles weg. Als ik daaraan terugdenk, word ik nog verdrietig.”

Tweede Wereldoorlog

Het rijtje van de belangrijke dingen die Norah heeft moeten laten schieten is nogal een waslijst. Ze had geen gala, studiereis, examenfeestjes en geen eindexamen op de middelbare school. “De enige keer dat dat gebeurde, was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen ik dat las, besefte ik dat dit echt een historisch jaar was waarin we leefden”, vertelt ze. “Ik weet ook nog precies waar ik was toen ik hoorde dat de scholen moesten sluiten. Dat was tijdens mijn werk in een restaurant, dat toen ook direct dicht moest. Dat moment herinner ik me de rest van mijn leven.”

Een hele lange vakantie

In eerste instantie vond ze al die coronamaatregelen nog wel wat hebben. Zonder school en eindexamen voelde het als een hele lange vakantie. “Maar daar was ik al snel klaar mee. Ik vind naar school gaan leuk, thuiszitten is niets voor mij”, zegt ze beteuterd. “Ik miste mijn vrienden en het doen van leuke dingen. Dat vond ik misschien nog wel het ergste.”

Eerder blikte Punt al met Dirk Monsieurs en Kees Hermus terug op 2020. Deze studenten Business IT & Management richtten een stichting op Bali op om de lokale bevolking te helpen. Hun verhaal lees je hier.

Vanaf het moment dat Norah aan haar studie bij Avans begon, vinden bijna al haar lessen online plaats. Dat was even wennen, maar inmiddels gaat dat goed. “Ik ben allang blij dat er iets gedaan wordt. De lessen volgen gaat me prima af”, zegt Norah, die zich wel zorgen maakt over het verloop van haar stage. De basisscholen zijn weer gesloten. “Online stage lopen is te ingewikkeld. Dat gaat niet. Maar het speelt wel een grote rol in je beoordeling, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik wacht maar geduldig af.”

Leuke studie

Wanneer haar wordt gevraagd of 2020 ook nog leuke dingen bracht, is Norah even stil. Erg lang stil zelfs. “Hoe diep ik ook graaf, dit jaar herinner ik me toch vooral als het jaar waarin ik veel niet heb gedaan. Wel vind ik mijn studie heel leuk. Maar ook die verloopt een stuk anders dan ik gehoopt had. Ik had zo’n zin in het introductiekamp, maar ook dat ging allemaal niet door.”

Vooruitblikken op 2021 ziet Norah eigenlijk niet zo zitten. Daar is de toekomst volgens de Zeeuwse student te onzeker voor. Wel wil ze nu dan écht meer wil sporten, gezonder eten en haar rijbewijs halen. “Zeker met het oog op stages is dat handig. Met het ov ben ik vaak een stuk langer onderweg”, vertelt Norah, die in afwachting is van de rekentoets die in januari komt. En die moet ze halen. “Zo niet moet ik van de opleiding af. Je krijgt drie kansen en ik heb ‘m al twee keer niet gehaald. Ik heb er gelukkig een goed gevoel over, maar dat is nog wel even spannend.”