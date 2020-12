Het jaar 2020: ‘Je voelt de stemming veranderen’

Punt blikt deze en volgende week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. De redacteuren schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen, de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken de geïnterviewden terug op dit jaar? Vandaag vragen we het Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur.

“In maart was de eerste lockdown. Ik voelde euforie omdat we iets nieuws moesten gaan doen. De flexibiliteit van iedereen voelde goed.” Rüpp dacht dat de maatregelen van korte duur zouden zijn. “Helaas is dat niet en nu voel ik de stemming veranderen. Ik ben benieuwd wat er op ons af komt.”

In april 2020 vertelde Paul Rüpp wat de lockdown betekende voor Avans.

“Ik heb zorgen over het sociale aspect en de cohesie van de organisatie.” Bij medewerkers, maar zeker ook bij de student zegt Rüpp. “Krijgt iedereen de aandacht die die verdiend? Het is nu individueel. Van een student wordt de wendbaarheid enorm op de proef gesteld. “Ik hoorde een student zeggen: ‘Ik ging studeren voor alle leuke dingen. Nu ben ik alleen nog maar aan het studeren’.”

Toetsen

Na de eerste lockdown ging Avans over op online onderwijs, met alle gevolgen van dien. Ook de toetsen gingen voor een deel online. Nu gebeurt dat zoveel als mogelijk fysiek op school. “We hebben in deze coronatijd geleerd dat we op een andere ander moeten gaan toetsen. Geen multipechoice meer. Als je thuis zit, pak je sneller een boek of stel je toch een vraag in de appgroep. In de nieuwe toetsingsprotocollen staat dat een toets veel meer open vragen moet bevatten.”

Verdriet

Ook kampte Avans Hogeschool dit voorjaar met verdriet. Rüpp merkte dat het verlies van docent Jan Peters van ASIS door corona insloeg als een bom. Voorzitter van het College van Bestuur: “Deze opleiding draait volledig op afstandsonderwijs omdat er veel buitenlandse studenten zijn. Het is dan extra zwaar om je verdriet en emotie te delen zonder dat je elkaar fysiek kunt ontmoeten.”

Diploma-uitreikingen

Aan creativiteit bij Avans dit jaar geen gebrek. Er werden verschillende grootschalige online evenementen georganiseerd. Van diploma-uitreikingen tot de opening van het schooljaar en van de online open dagen tot de AMX week. “Ik kijk met ongelooflijk veel bewondering naar de bedenkers hiervan.” Opvallend is dat de participatie veel groter is. “Het is makkelijker om online aan te sluiten dan dat je voor een evenement in de auto moet stappen en van Breda naar Den Bosch moet rijden.”

Levenservaring

Rüpp snapt dat studenten zich grote zorgen maken. Maar drukt op het hart dat wat we dit jaar meemaken een ongelooflijk rijke levenservaring is. “In het vervolgproces word je hier alleen maar sterker van. Wat nu negatief voelt kun je straks in het werkveld positief uitbuiten.”

Toekomst

Wat volgend jaar brengt? “Ik denk aan de zorg en wat er nog op ons af komt. Ook bijvoorbeeld wat betreft de mutaties van het coronavirus.” Rüpp denkt dat Avans zeker tot de zomervakantie met het coronavirus te maken heeft.

