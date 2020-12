Het jaar 2020: ‘Mensen zijn me niet anders gaan zien’

Punt blikt deze week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. We schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen tot de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken de geïnterviewden terug op dit jaar? Social Workstudent Marloes Wiegmans kreeg veel positieve reacties op het artikel dat verscheen. “Door het doen van mijn verhaal, kreeg ik meer zelfvertrouwen en durf ik mijn keycord te dragen waarop staat dat ik slechthorend ben.”

In januari kreeg de tweedejaarsstudent te horen dat haar gehoor flink achteruit is gegaan. “Sindsdien ben ik ernstig slechthorend”, vertelt Marloes. “Ik zat nog midden in het acceptatieproces toen ik mijn verhaal vertelde aan Punt. Daar heb ik zoveel mooie reacties op ontvangen. Mijn zelfvertrouwen heeft daardoor een boost gekregen, doordat ik erachter kwam dat mensen mij niet anders zijn gaan zien.”

Marloes zette een aantal grote stappen, waaronder het dragen van een keycord waarop staat dat ze slechthorend is. “De eerste keer dat ik ‘m droeg naar de supermarkt, schoof de beveiliger zijn mondkap naar beneden om mij een goedemorgen te wensen.” Daar was de student van onder de indruk. “Dat was zo’n fijne ervaring. Er wordt rekening met mijn belemmering gehouden”, blikt Marloes terug die haar slechte gehoor geen beperking noemt.

Tips

Tussen alle reacties op het interview zat ook een aantal tips van mede slechthorenden. “Iemand tipte me dat ik ook een schrijftolk kan inzetten tijdens online lessen. Fijn, zeker nu we weer compleet over gaan op digitale lessen.”

Voor 2021 heeft Marloes een aantal doelen opgesteld. “Ik wil graag durven uitspreken dat ik slechthorend ben naar mensen die ik niet ken. In de supermarkt bijvoorbeeld. Als ik dat durf, durf ik ook te vragen of iemand een vraag of opmerking kan herhalen als ik hem of haar niet heb verstaan.”

Buitenlandstage

Momenteel loopt Marloes stage bij Kentalis, een organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doof-blind zijn. Maar voor haar volgende stageplek weet ze één ding zeker: “Die is niet in Nederland. Ik wil graag op buitenlandstage in het derde jaar. Ook dat is een doel voor 2021”, blikt Marloes vooruit.