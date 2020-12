Het jaar 2020: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel’

Punt blikt deze en volgende week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. De redacteuren schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen, de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken de geïnterviewden terug op dit jaar? Vandaag vragen we het Walleke Ten Noever Bakker, taalcoach van Avansstudenten.

Bang, dat is Walleke Ten Noever Bakker (68) niet zo snel. Bijna nooit is ze het. ”Tot het begin van dit jaar, tijdens de eerste lockdown. Dat vond ik echt eng”, vertelt ze. ”Al die zieken, dat virus… gelukkig ben ik zelf niet ziek geworden. Nu hoor ik het wel om me heen, dat er mensen besmet zijn geraakt. Maar ikzelf gelukkig nog niet.”

Lieve dingen

Eerder dit jaar sprak Punt met Ten Noever Bakker over haar vrijwilligerswerk als taalcoach. Ze begeleidt onder andere student Social Work Razan Lababidy. Ze kreeg een hoop positieve reacties. ”En het verhaal heeft ervoor gezorgd dat mijn relatie met Razan verdiept is”, vertelt Ten Noever Bakker, die bijna veertig jaar docent was bij de opleiding Bedrijfskunde. ”In het stuk hebben we lieve dingen over elkaar gezegd. Ook dingen die je niet altijd tegen elkaar zegt, zoals hoe knap ik het vind wat Razan doet.”

Ten Noever Bakker

Naast positieve reacties, zorgde het verhaal ook voor een nieuwe leerling die Ten Noever Bakker kon begeleiden. Een oud-collega las het stuk en nam contact met Walleke op, omdat hij nog wel iemand kende die hulp kon gebruiken. Het gaat om een student Technische Bedrijfskunde van Avans. ”Die is tweetalig opgevoed. Hij maakte een hoop kleine foutjes”, zegt ze. ”Op het gebied van zinsopbouw en woordvolgorde heb ik hem een paar keer geholpen.”

Alternatieve Vierdaagse

Als Ten Noever Bakker het over 2020 heeft, praat ze niet over een negatief jaar. Natuurlijk gebeurde er een hoop naars, maar ze bekijkt het liever positief. Zo denkt ze dat we ook na de coronacrisis meer thuis gaan werken, wat minder files en vervuiling tot gevolg heeft. ”En zelf heb ik ook veel leuke dingen gedaan. Ik ben veel buiten geweest en heb buiten veel gedaan. De Nijmeegse Vierdaagse ging niet door, dat was jammer. Wel heb ik de alternatieve gelopen. Dat was ook heel leuk”, zegt ze. ”Ik zing het nog wel even uit zo. Ik ben een positieve denker. Voor mij was dit geen rotjaar!”

Haar vrijwilligerswerk in het taalcafé in Oisterwijk ging ook gewoon door, ondanks corona. Wel ging dat net even iets anders dan gebruikelijk. In plaats van zitten in een ruimte boven de bibliotheek, ging ze nu met haar /leerlingen/ naar buiten. ‘’En weet je, dat was nog veel leuker’’, zegt ze enthousiast. ‘’Buiten kom je een hoop dingen tegen. Openingstijden, klokken, buurtgenoten waarmee je een praatje kunt maken: dat is leuk én leerzaam.

Stadgids

Hoewel Ten Noever Bakker niet met een negatief gevoel terugblikt op dit jaar, heeft ze wel veel zin in 2021. Dat wordt namelijk het jaar dat ze aan haar nieuwe vrijwilligerswerk als stadsgids van Oisterwijk begint. ” Daar heb ik echt heel veel zin in”, zegt ze vrolijk. ”Op dit moment ben ik me goed aan het inlezen over de geschiedenis van de stad.”

”Ook hoop ik volgend jaar weer te mogen zingen met mijn koor en mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dat zou dan voor de derde keer zijn. Ik loop de dertig kilometer. Eerst liep mijn man alleen en vond ik het maar niets. Toen ik een keer ging kijken vond ik het echter zo leuk dat ik zelf ook ben gaan lopen.”

Voor grote evenementen als de Vierdaagse door kunnen gaan, moet er eerst een vaccin zijn. ”Maar dat komt eraan. Er is licht aan het einde van de tunnel”, vertelt Ten Noever Bakker. ”Het is fijn dat we weten dat het einde van deze periode nadert.”