Het jaar 2020: ‘Zonder corona hadden we dit niet meegemaakt’

Foto: Bali Care Foundation

Punt blikt deze en volgende week terug op het jaar 2020. Een jaar dat anders liep dan anders. We schreven dit jaar honderden artikelen. Van bijzondere stageplaatsen tot de online introweken, maar ook over corona. Hoe kijken geïnterviewden terug op dit jaar? Dirk Monsieurs en Kees Hermus, vierdejaars Business IT & Management in Breda, dachten begin dit jaar vijf maanden stage te gaan lopen op Bali, maar zijn er nog steeds. Ze richtten een stichting op om de armste Balinezen te helpen. Hun gevoel over 2020: “We hebben iets kunnen betekenen voor mensen.”

“Het afgelopen jaar was voor ons bijzonder”, vertelt Kees. “Begin maart veranderde alles, toen corona ook Indonesië bereikte. Alle studenten vertrokken, maar wij besloten te blijven. Inmiddels voelen we ons echt onderdeel van de samenleving. Het oprichten van de Bali Care Foundation heeft daaraan bijgedragen, maar ook dat we de taal spreken. Zonder corona hadden we dit niet meegemaakt.”

“Het meest trots ben ik op wat we bereikt hebben met de stichting”, blikt Dirk terug. “Mensen die het hard nodig hebben, konden we helpen doordat we al op Bali waren. Andere hulporganisaties mogen het land niet in.” Een groot deel van de eilandbewoners werkt normaal gesproken in het toerisme. Maar nu toeristen niet welkom zijn op het eiland, zijn er families die al sinds maart geen inkomen meer hebben. Die kunnen wel wat hulp gebruiken.

Betere toekomst

Tijdens verschillende acties deelde de Bali Care Foundation voedselpakketten uit, maar ook waterfilters. De studenten hopen in de toekomst er ook voor te zorgen dat meer Balinese kinderen naar school kunnen gaan, voor een betere toekomst. “Door boeken voor ze te kopen of een uniform”, zegt Kees.

Wat afgelopen jaar veel indruk op de studenten maakte, was het bezoek aan een dorp in het noorden van het eiland. “Daar werd een gehandicapte jongen verzorgd door zijn moeder”, vertelt Dirk. “Maar hij kon de hele dag niks anders dan op een matje liggen. Het rook overal naar de plas die hij liet lopen.” Kees vult aan: “Wij hebben niet de kennis om hen te ondersteunen, daarom nemen we in zo’n geval contact op met organisaties die dat wel kunnen.”

Donaties

Nu het in Nederland niet zo lekker gaat, krijgt de stichting weinig donaties binnen. “Jammer, maar begrijpelijk”, menen de studenten. Eind januari vertrekken Dirk en Kees naar Nederland om daar te gaan afstuderen. “Als het in Nederland weer wat beter gaat, hopen we bedrijven als sponsor binnen te halen” zegt Kees. “Het is jammer dat we dan niet rechtstreeks bij acties betrokken zijn, zoals de afgelopen maanden.” Maar de Bali Care Foundation is in de goede handen van het lokale team dat deel uitmaakt van de stichting. En zodra het kan, gaan ze terug.

“In Nederland blijven we Indonesische taallessen volgen”, vertelt Kees. “Tot we de taal vloeiend spreken.” En ook al vraagt het afstuderen straks veel van hun aandacht, “er zitten zeven dagen in een week. Het is fijn dat we straks iets voor anderen kunnen blijven doen. Dat is onze motivatie.”

De Bali Care Foundation steunen kan hier.