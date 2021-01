2021: van een social media-pauze tot zombie-apocalyps

Wat 2021 ons brengt, moeten we maar afwachten. Er zijn wel een hoop voorspellingen gedaan. Van serieuze economen tot vage paragnosten, allemaal denken ze te weten wat er gaat gebeuren. En als we de kenners van Nostradamus moeten geloven, wordt dit het jaar waarin de zombie-apocalyps komt.

Op Linda.nl doet helderziende Thomas Woolthuis een opvallende voorspelling: “Wat ik volgend jaar zie gebeuren is dat social media voor een korte tijd op pauze worden gezet. Dat kan een dag, een week of een maand duren, dat weet ik niet. Maar er gaat iets gebeuren waardoor we onze mening niet meer kunnen ventileren op social media en de toegang wordt geblokkeerd.” Vorig jaar voorspelde Woolthuis nog dat een virus de wereld zou overnemen, dus misschien moeten we dit toch maar serieus nemen.

De paragnosten van paravisie.nl doen ook een duit in het zakje. Zo beweert Jan C. van der Heide dat de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden vanwege gezondheidsklachten vaak vervangen moet worden door Kamala Harris. En dat zij over vier jaar de eerste vrouwelijke president wordt.

Rutte naar Brussel

Medium Sonja Dover kijkt alvast vooruit naar de verkiezingen in Nederland. Ook al heeft Mark Rutte zich net weer verkiesbaar gesteld, het medium weet dat hij eigenlijk liever naar Brussel wil. Ze voorspelt dat de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks en de SP meer zetels behalen. Maar ook de christelijke partijen groeien. Bijna alle grote partijen behalve de VVD dus.

De Bulgaarse blinde waarzegster Baba Vanga voorspelt verdoemenis en rampen voor de mensheid. Daarnaast loopt Trump een ziekte op die hem doof maakt en hersenschade oplevert en moet Poetin oppassen voor een aanslag op zijn leven. Ook denkt ze te weten dat kanker verdwijnt en benzine overbodig wordt, schrijft nieuwnieuws.nl. Hoe serieus moeten we dit nemen? Vanga voorspelde de aanslagen op de Twin Towers in 2001, maar ook een nucleaire oorlog tussen 2010 en 2014 en dat de aarde in een woestijn zou veranderen.

Wat alle voorspellingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze zelden uitkomen. Of ze zijn zo breed, dat er altijd wel iets van waarheid in zit.