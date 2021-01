Avans mailadres minder vaak ingezet

Illustratie: Janine Janssen

Vanaf dit jaar stuurt Avans emails over betalingsachterstanden naar het studielink mailadres en niet meer naar het Avans mailadres.

Tot nu toe werden emails over onder andere problemen met de inschrijving of het voldoen van de betalingsverplichting naar het Avans mailadres van de student gestuurd. Maar die mails werden niet of nauwelijks gelezen of uitgevoerd. Zo kwamen veel studenten er te laat achter dat ze betalingsproblemen hadden. Daarbij komt ook dat bij een betalingsachterstand het Avans account op een gegeven moment geblokkeerd wordt.

Door berichten over betalingsachterstanden naar het studielink mailadres te sturen wil Avans de student helpen. Zo hoopt de hogeschool dat studenten in een vroeger stadium kunnen reageren.