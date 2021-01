Anne Hest is Kletsmaatje en helpt nieuwkomers met het leren van de taal: ‘Ook heel leuk voor studenten’

Anne Hest, communicatieadviseur bij de Ad-opleidingen, is Kletsmaatje bij de stichting Het begint bij Taal. Wekelijks praat ze online met nieuwkomers in Nederland om ze te helpen bij het leren van de taal. De stichting zoekt nieuwe vrijwilligers.

”Ik vind Nederlands heel leuk, het is laagdrempelig en het kost maar een uur per week”, zegt Hest wanneer haar de vraag wordt gesteld waarom ze zich in maart 2020 aanmeldde als Kletsmaatje. ”Doordat we allemaal thuis kwamen te zitten, had ik best wat tijd over. Sporten kon ook niet meer, dit leek me een mooie tijdsbesteding.”

Kletsmaatjes is een initiatief dat startte tijdens de eerste corona-uitbraak, in maart 2020. Dat gebeurde naar aanleiding van het sluiten van de taalhuizen, waar veel nieuwkomers naartoe gaan om de taal onder de knie te krijgen. Als vervanging van die fysieke locaties ontstond het idee om het online initiatief te starten. Daarbij worden vrijwilligers aan nieuwkomers gekoppeld om een uur per week gezellig met elkaar te praten, en zo de taal te leren.

Uitspraak, zinsopbouw en woordvolgorde

Hest werd gekoppeld aan Iyad, een Syrische man van haar eigen leeftijd. Hij woont en werkt al even in Nederland en beschikt al over een basisniveau Nederlands. Waar nodig hielp Hest hem met onderwerpen als uitspraak, zinsopbouw en woordvolgorde. De rest van de tijd vulden de twee echt met kletsen. Over luchtige dingen, zoals het uitwisselen van film- en boekentips, maar ook over serieuzere onderwerpen.

Gevlucht

”Iyad is uit Syrië gevlucht en ging daarna in Nederland eerst van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum. En dat terwijl zijn moeder nog in Syrië zit. Hij heeft heftige dingen meegemaakt. Dat is een heel contrast met mijn situatie. Daar hadden we het over”, zegt Hest, die voor de huidige lockdown ook een keer met hem en hun partners koffie heeft gedronken. ”Dat was erg gezellig. Beiden zijn erg gastvrij en de uitnodiging om te komen eten volgde meteen. Later heb ik ook de vrouw van Iyad een paar keer geholpen met de taal.”

Iyad

Een van de leukste dingen die ze als Kletsmaatje meemaakte was toen Iyad de Avansmedewerker de film Bloed, Zweet en Tranen aanraadde. Die gaat over het leven van André Hazes. ”Hoe goed ingeburgerd ben je dan wel niet, als je daarmee aankomt?”, zegt Hest lachend.

Lockdown

Het project is tot nu toe succesvol. De organisatie is dan ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hest raadt het iedereen, en dus ook Avansstudenten, aan om te gaan doen. ”Het is leuk, leerzaam en kost maar een uurtje per week”, zegt ze. ”En het is belangrijk. Veel nieuwkomers hebben door de lockdown weinig fysieke contacten en zitten veel thuis. Daardoor lopen ze veel momenten mis waar ze normaal gesproken de taal kunnen leren en nieuwe mensen leren kennen.”

”Welke studie je doet of welke achtergrond je hebt, maakt niet uit. Zolang je het maar leuk vindt om te kletsen. Als ik zie wat het beide partijen oplevert, is dat echt prachtig. Help elkaar!”

De sessies tussen Iyad en Anne zitten er sinds kort op. Maar dat betekent niet dat de twee elkaar uit het oog zijn verloren. ”Met Oud en Nieuw stuurden we elkaar nog een berichtje en met onze verjaardagen ook. We houden zeker contact!”, besluit Hest, die binnenkort aan een nieuwe ‘leerling’ wordt gekoppeld.

Ben je enthousiast geworden? Je kan jezelf via deze pagina aanmelden als Kletsmaatje. Vrijwilligers worden niet zomaar in het diepe gegooid: eerst volgt een intakegesprek, er is begeleiding, studiemateriaal en alle sessies worden geëvalueerd.