Noodverordening: Bossche Avanslocaties sluiten deuren en tentamens gaan niet door

Alle Avanslocaties in Den Bosch hebben vanmiddag om half 5 de deuren gesloten. Ook ging er een aantal tentamens die aan het eind van de middag stonden gepland niet door. Dit naar aanleiding van de ingestelde noodverordening in de gemeente Den Bosch.

In totaal zijn twee tentamens niet doorgegaan. “Ik vind het vooral triest voor de studenten die gestudeerd hebben voor hun examen maar die dit nu niet kunnen maken”, zegt voorzitter van College van Bestuur Paul Rüpp over dit besluit.

Contact met burgemeesters

Het besluit om de Avansgebouwen eerder dicht te doen is in overleg met burgermeester Jack Mikkers genomen. “Ik heb zowel overleg gehad met de burgemeester van Den Bosch en ook van Breda. De toestand is voor zover nu nog redelijk onder controle.”, zegt Rüpp.

Vrees voor nieuwe rellen

De noodverordening werd door de gemeente aan het begin van de middag ingesteld omdat er wordt gevreesd voor nieuwe rellen. Maandagavond liep het in Den Bosch uit de hand en werd er flink gereld en geplunderd. Daarbij werden 52 mensen aangehouden.