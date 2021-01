Avans stopt met diensten van Google

foto: Pixabay

Maak je gebruik van Google-diensten zoals YouTube of Gmail waarbij je met je Avansaccount inlogt? Let dan even op; Avans Hogeschool stopt met deze diensten omdat ze verder gaan met Microsoft Office.

Google en Microsoft sluiten niet altijd goed op elkaar aan. “Met Microsoft willen we optimaal kunnen samenwerken in een omgeving waar je op ieder moment en overal bij documenten kan die voor jou belangrijk zijn. Door met één platform te werken, kunnen we eenvoudiger met elkaar samenwerken”, laat Avans in een bericht weten.

Avans zegt dat 80 procent van de medewerkers én studenten bewust of onbewust deze diensten met hun Avansaccount gebruiken. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld YouTube, Photos, Gmail of Docs. Avans heeft tot nu toe al vijftig diensten uitgezet. Nu zijn de laatste twintig Google-diensten aan de beurt. 1 juni moet alles uitgezet zijn.

Belangrijk is dat medewerkers en studenten de gegevens voor 1 juni moeten overzetten naar een zelf gekozen alternatief. Anders vervallen de opgeslagen foto’s, video’s en andere documenten.